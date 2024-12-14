https://ria.ru/20241214/er-1989237551.html

Съезд ЕР произвел ротацию Высшего и Генерального советов партии

Съезд ЕР произвел ротацию Высшего и Генерального советов партии - РИА Новости, 14.12.2024

Съезд ЕР произвел ротацию Высшего и Генерального советов партии

Съезд партии "Единая Россия" произвел в субботу ротацию Высшего и Генерального советов партии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T18:09

2024-12-14T18:09

2024-12-14T18:09

политика

единая россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Съезд партии "Единая Россия" произвел в субботу ротацию Высшего и Генерального советов партии, передает корреспондент РИА Новости. Съезд партии "Единая Россия" проходит в субботу в Национальном центре "Россия".

https://ria.ru/20241214/putin-1989207774.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, единая россия