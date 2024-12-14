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Съезд ЕР произвел ротацию Высшего и Генерального советов партии - РИА Новости, 14.12.2024
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18:09 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/er-1989237551.html
Съезд ЕР произвел ротацию Высшего и Генерального советов партии
Съезд ЕР произвел ротацию Высшего и Генерального советов партии - РИА Новости, 14.12.2024
Съезд ЕР произвел ротацию Высшего и Генерального советов партии
Съезд партии "Единая Россия" произвел в субботу ротацию Высшего и Генерального советов партии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T18:09
2024-12-14T18:09
политика
единая россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Съезд партии "Единая Россия" произвел в субботу ротацию Высшего и Генерального советов партии, передает корреспондент РИА Новости. Съезд партии "Единая Россия" проходит в субботу в Национальном центре "Россия".
https://ria.ru/20241214/putin-1989207774.html
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политика, единая россия
Политика, Единая Россия
Съезд ЕР произвел ротацию Высшего и Генерального советов партии

Съезд партии "Единая Россия" произвел ротацию Высшего и Генерального советов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Съезд партии "Единая Россия" произвел в субботу ротацию Высшего и Генерального советов партии, передает корреспондент РИА Новости.
Съезд партии "Единая Россия" проходит в субботу в Национальном центре "Россия".
Путин на съезде Единой России - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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