Медведев рассказал о системе кадровых лифтов в ЕР
Медведев заявил, что ЕР создала эффективную систему кадровых лифтов
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что партия создала эффективную систему кадровых лифтов.
"Зашло существенное обновление наших рядов. Во многом благодаря практике предварительного голосования. Партия сумела создать эффективную систему кадровых лифтов, активно работающего партийного резерва ", - сказал Медведев на пленарном заседании XXII съезда партии "Единая Россия".
Съезд партии "Единая Россия" проходит в субботу Национальном центре "Россия".