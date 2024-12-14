https://ria.ru/20241214/er-1989228451.html

Медведев рассказал о системе кадровых лифтов в ЕР

Медведев рассказал о системе кадровых лифтов в ЕР - РИА Новости, 14.12.2024

Медведев рассказал о системе кадровых лифтов в ЕР

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что партия создала эффективную систему кадровых лифтов. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T16:38

2024-12-14T16:38

2024-12-14T16:38

политика

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что партия создала эффективную систему кадровых лифтов. "Зашло существенное обновление наших рядов. Во многом благодаря практике предварительного голосования. Партия сумела создать эффективную систему кадровых лифтов, активно работающего партийного резерва ", - сказал Медведев на пленарном заседании XXII съезда партии "Единая Россия". Съезд партии "Единая Россия" проходит в субботу Национальном центре "Россия".

https://ria.ru/20241214/rossija-1989227019.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

политика, дмитрий медведев, единая россия