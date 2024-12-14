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Медведев обратил внимание на работу ЕР с муниципальными депутатами - РИА Новости, 14.12.2024
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16:30 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/er-1989227519.html
Медведев обратил внимание на работу ЕР с муниципальными депутатами
Медведев обратил внимание на работу ЕР с муниципальными депутатами - РИА Новости, 14.12.2024
Медведев обратил внимание на работу ЕР с муниципальными депутатами
Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев попросил ЕР шире использовать возможности своих муниципальных депутатов, отметив необходимость РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:30
2024-12-14T16:30
политика
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госдума рф
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев попросил ЕР шире использовать возможности своих муниципальных депутатов, отметив необходимость выстраивания постоянно действующей системы взаимодействия от муниципалитетов до Госдумы. Пленарное заседание XXII съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве. "Я считаю, что президиуму генерального совета необходимо выстроить постоянно действующую систему взаимодействия между депутатскими фракциями партии от муниципалитетов до Государственной Думы. Шире использовать возможности наших муниципальных депутатов и групп их поддержки в ходе реализации партийных проектов и программ", - сказал Медведев на съезде "Единой России". Он добавил, что у ЕР более 170 тысяч муниципальных депутатов, каждый из них имеет опыт предвыборной борьбы, знает проблемы своей территории и координируют деятельность сторонников. "Трудно переоценить тот эффект , который может дать их более активное участие в партийной жизни, тем более в процессе муниципальной реформы, которая будет проводиться в ближайшие годы", - отметил Медведев.
https://ria.ru/20241214/er-1989225039.html
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политика, россия, москва, единая россия, госдума рф, дмитрий медведев
Политика, Россия, Москва, Единая Россия, Госдума РФ, Дмитрий Медведев
Медведев обратил внимание на работу ЕР с муниципальными депутатами

Медведев попросил ЕР шире использовать возможности муниципальных депутатов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев попросил ЕР шире использовать возможности своих муниципальных депутатов, отметив необходимость выстраивания постоянно действующей системы взаимодействия от муниципалитетов до Госдумы.
Пленарное заседание XXII съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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"Я считаю, что президиуму генерального совета необходимо выстроить постоянно действующую систему взаимодействия между депутатскими фракциями партии от муниципалитетов до Государственной Думы. Шире использовать возможности наших муниципальных депутатов и групп их поддержки в ходе реализации партийных проектов и программ", - сказал Медведев на съезде "Единой России".
Он добавил, что у ЕР более 170 тысяч муниципальных депутатов, каждый из них имеет опыт предвыборной борьбы, знает проблемы своей территории и координируют деятельность сторонников.
"Трудно переоценить тот эффект , который может дать их более активное участие в партийной жизни, тем более в процессе муниципальной реформы, которая будет проводиться в ближайшие годы", - отметил Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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