https://ria.ru/20241214/er-1989221653.html
Здоровые политические силы на Западе готовы к диалогу с ЕР, заявил Медведев
Здоровые политические силы на Западе готовы к диалогу с ЕР, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024
Здоровые политические силы на Западе готовы к диалогу с ЕР, заявил Медведев
Здоровые политические силы на Западе готовы к диалогу с "Единой Россией", партия должна работать по этому направлению, заявил председатель партии, зампред... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:56
2024-12-14T15:56
2024-12-14T16:06
единая россия
дмитрий медведев
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989220970_0:150:3109:1899_1920x0_80_0_0_f88ba10874beefd20abcf7fa95ce4429.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Здоровые политические силы на Западе готовы к диалогу с "Единой Россией", партия должна работать по этому направлению, заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия"."В условиях серьезного кризиса западной политической модели к диалогу с нашей партией снова готовы и здоровые политические силы на Западе. Они трезво оценивают последствия сегодняшней политики Вашингтона и Брюсселя. Естественно, и по этому направлению тоже нужно работать", - сказал Медведев на съезде партии "Единая Россия".
https://ria.ru/20241214/medvedev-1989219832.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989220970_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_06ecaaa3e8ca36bfd9b8e591e3459628.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единая россия, дмитрий медведев, в мире, россия
Единая Россия, Дмитрий Медведев, В мире, Россия
Здоровые политические силы на Западе готовы к диалогу с ЕР, заявил Медведев
Медведев призвал ЕР наладить диалог со здоровыми политическими силами на Западе