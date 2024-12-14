https://ria.ru/20241214/er-1989221653.html

Здоровые политические силы на Западе готовы к диалогу с ЕР, заявил Медведев

Здоровые политические силы на Западе готовы к диалогу с ЕР, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024

Здоровые политические силы на Западе готовы к диалогу с ЕР, заявил Медведев

Здоровые политические силы на Западе готовы к диалогу с "Единой Россией", партия должна работать по этому направлению, заявил председатель партии, зампред... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:56

2024-12-14T15:56

2024-12-14T16:06

единая россия

дмитрий медведев

в мире

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989220970_0:150:3109:1899_1920x0_80_0_0_f88ba10874beefd20abcf7fa95ce4429.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Здоровые политические силы на Западе готовы к диалогу с "Единой Россией", партия должна работать по этому направлению, заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия"."В условиях серьезного кризиса западной политической модели к диалогу с нашей партией снова готовы и здоровые политические силы на Западе. Они трезво оценивают последствия сегодняшней политики Вашингтона и Брюсселя. Естественно, и по этому направлению тоже нужно работать", - сказал Медведев на съезде партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20241214/medvedev-1989219832.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

единая россия, дмитрий медведев, в мире, россия