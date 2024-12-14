https://ria.ru/20241214/er-1989215255.html

На ЕР ложится особая ответственность, заявил Путин

На ЕР ложится особая ответственность, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2024

На ЕР ложится особая ответственность, заявил Путин

На партию "Единая Россия" сейчас, на новом этапе развития страны, ложится особая ответственность и нагрузка, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:32

2024-12-14T15:32

2024-12-14T15:32

политика

россия

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. На партию "Единая Россия" сейчас, на новом этапе развития страны, ложится особая ответственность и нагрузка, заявил президент РФ Владимир Путин. В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нём принимают изменения в народную программу и устав партии, а также проводят ротацию высшего и генерального советов. "У "Единой России" немало достижений, по-настоящему крупных, уже реализованных проектов. Бесспорно, для развития страны, общества, для совместной консолидированной работы значим вклад всех конструктивных политических сил, разных парламентских партий - за ними тоже голоса миллионов наших людей. Но сегодня, на новом трудном историческом этапе, именно на "Единую Россию" ложится особая ответственность и нагрузка", - сказал глава государства на пленарном заседании. Путин выразил уверенность в том, что "Единая Россия" сделает всё для дальнейшего укрепления государства, суверенитета, конституционного порядка и общественного согласия.

https://ria.ru/20241214/putin-1989212863.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, единая россия