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На ЕР ложится особая ответственность, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2024
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15:32 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/er-1989215255.html
На ЕР ложится особая ответственность, заявил Путин
На ЕР ложится особая ответственность, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2024
На ЕР ложится особая ответственность, заявил Путин
На партию "Единая Россия" сейчас, на новом этапе развития страны, ложится особая ответственность и нагрузка, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:32
2024-12-14T15:32
политика
россия
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. На партию "Единая Россия" сейчас, на новом этапе развития страны, ложится особая ответственность и нагрузка, заявил президент РФ Владимир Путин. В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нём принимают изменения в народную программу и устав партии, а также проводят ротацию высшего и генерального советов. "У "Единой России" немало достижений, по-настоящему крупных, уже реализованных проектов. Бесспорно, для развития страны, общества, для совместной консолидированной работы значим вклад всех конструктивных политических сил, разных парламентских партий - за ними тоже голоса миллионов наших людей. Но сегодня, на новом трудном историческом этапе, именно на "Единую Россию" ложится особая ответственность и нагрузка", - сказал глава государства на пленарном заседании. Путин выразил уверенность в том, что "Единая Россия" сделает всё для дальнейшего укрепления государства, суверенитета, конституционного порядка и общественного согласия.
https://ria.ru/20241214/putin-1989212863.html
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политика, россия, владимир путин, единая россия
Политика, Россия, Владимир Путин, Единая Россия
На ЕР ложится особая ответственность, заявил Путин

Путин заявил, что на ЕР на новом этапе развития России ложится особая нагрузка

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. На партию "Единая Россия" сейчас, на новом этапе развития страны, ложится особая ответственность и нагрузка, заявил президент РФ Владимир Путин.
В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нём принимают изменения в народную программу и устав партии, а также проводят ротацию высшего и генерального советов.
Президент РФ Владимир Путин на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Путин заявил, что все задачи, стоящие перед Россией, будут решены
Вчера, 15:21
"У "Единой России" немало достижений, по-настоящему крупных, уже реализованных проектов. Бесспорно, для развития страны, общества, для совместной консолидированной работы значим вклад всех конструктивных политических сил, разных парламентских партий - за ними тоже голоса миллионов наших людей. Но сегодня, на новом трудном историческом этапе, именно на "Единую Россию" ложится особая ответственность и нагрузка", - сказал глава государства на пленарном заседании.
Путин выразил уверенность в том, что "Единая Россия" сделает всё для дальнейшего укрепления государства, суверенитета, конституционного порядка и общественного согласия.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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Вчера, 15:27
 
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