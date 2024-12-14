https://ria.ru/20241214/ekspert-1989182315.html

Названа причина подорожания кофе

Названа причина подорожания кофе - РИА Новости, 14.12.2024

Названа причина подорожания кофе

Кофе в мире дорожает из-за того, что темпы его потребления опережают производство, кроме того, сбор урожая во Вьетнаме отстает от графика из-за плохой погоды,... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T08:34

2024-12-14T08:34

2024-12-14T08:52

экономика

вьетнам

бразилия

южная америка

сергей юшин

министерство сельского хозяйства сша

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Кофе в мире дорожает из-за того, что темпы его потребления опережают производство, кроме того, сбор урожая во Вьетнаме отстает от графика из-за плохой погоды, мешающей сбору робусты, рассказал РИА Новости директор цепочки поставок ООО "МилФудс" (Кофейный бренд Poetti) Сергей Юшин. "Сейчас исторически кофе действительно находится на невероятно высоких ценовых уровнях и причин этому несколько. Из фундаментальных, несколько лет подряд потребление кофе в мире опережало темпы производства. По данным министерства сельского хозяйства США, производство кофе в Бразилии сократится примерно на 5%, или на 3,5 миллиона мешков, в текущем кофейном году. Кроме того, сбор урожая во Вьетнаме отстает от графика из-за плохой погоды, мешающей сбору Робусты", - сказал он.Также продолжаются задержки отгрузок в крупнейшем порту Южной Америки из-за отсутствия адекватной портовой инфраструктуры и контейнеров. Сочетание продолжающихся геополитических конфликтов в Красном море отрицательно повлияло на глобальные цепочки поставок кофе, добавил он. В свою очередь часть производителей стремится избавиться от остатков старых контрактов, предлагая низкие цены, чтобы привлечь покупателей и увеличить объемы продаж. Тогда как другая часть осознает, что цены на сырье вскоре вырастут, и начинают закладывать эти изменения в свои отпускные цены. "Это стратегический шаг, который может помочь сохранить маржу прибыли и адаптироваться к новым условиям рынка", - пояснил эксперт. По его словам, в результате покупатели могут столкнуться с неоднородными ценами, в зависимости от того, какие запасы и стратегии применяют разные производители. Компании должны внимательно следить за изменениями на рынке, чтобы принимать своевременные и обоснованные решения о закупках и ценообразовании. Ранее на текущей неделе биржевые цены на арабику превысили отметку в 7,5 тысячи долларов за тонну. Арабика на мировом рынке дорожала ежемесячно с апреля по сентябрь текущего года, ее цена в сентябре достигла 6 тысяч долларов за тонну - впервые с сентября 2011 года. В ноябре стоимость арабики выросла почти на 30%, с начала декабря прибавила еще около 8%.

https://ria.ru/20241115/indeyka-1983862512.html

https://ria.ru/20241109/kofe-1982796560.html

вьетнам

бразилия

южная америка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, вьетнам, бразилия, южная америка, сергей юшин, министерство сельского хозяйства сша, россия