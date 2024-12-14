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Названа причина подорожания кофе - РИА Новости, 14.12.2024
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08:34 14.12.2024 (обновлено: 08:52 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/ekspert-1989182315.html
Названа причина подорожания кофе
Названа причина подорожания кофе - РИА Новости, 14.12.2024
Названа причина подорожания кофе
Кофе в мире дорожает из-за того, что темпы его потребления опережают производство, кроме того, сбор урожая во Вьетнаме отстает от графика из-за плохой погоды,... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T08:34
2024-12-14T08:52
экономика
вьетнам
бразилия
южная америка
сергей юшин
министерство сельского хозяйства сша
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Кофе в мире дорожает из-за того, что темпы его потребления опережают производство, кроме того, сбор урожая во Вьетнаме отстает от графика из-за плохой погоды, мешающей сбору робусты, рассказал РИА Новости директор цепочки поставок ООО "МилФудс" (Кофейный бренд Poetti) Сергей Юшин. "Сейчас исторически кофе действительно находится на невероятно высоких ценовых уровнях и причин этому несколько. Из фундаментальных, несколько лет подряд потребление кофе в мире опережало темпы производства. По данным министерства сельского хозяйства США, производство кофе в Бразилии сократится примерно на 5%, или на 3,5 миллиона мешков, в текущем кофейном году. Кроме того, сбор урожая во Вьетнаме отстает от графика из-за плохой погоды, мешающей сбору Робусты", - сказал он.Также продолжаются задержки отгрузок в крупнейшем порту Южной Америки из-за отсутствия адекватной портовой инфраструктуры и контейнеров. Сочетание продолжающихся геополитических конфликтов в Красном море отрицательно повлияло на глобальные цепочки поставок кофе, добавил он. В свою очередь часть производителей стремится избавиться от остатков старых контрактов, предлагая низкие цены, чтобы привлечь покупателей и увеличить объемы продаж. Тогда как другая часть осознает, что цены на сырье вскоре вырастут, и начинают закладывать эти изменения в свои отпускные цены. "Это стратегический шаг, который может помочь сохранить маржу прибыли и адаптироваться к новым условиям рынка", - пояснил эксперт. По его словам, в результате покупатели могут столкнуться с неоднородными ценами, в зависимости от того, какие запасы и стратегии применяют разные производители. Компании должны внимательно следить за изменениями на рынке, чтобы принимать своевременные и обоснованные решения о закупках и ценообразовании. Ранее на текущей неделе биржевые цены на арабику превысили отметку в 7,5 тысячи долларов за тонну. Арабика на мировом рынке дорожала ежемесячно с апреля по сентябрь текущего года, ее цена в сентябре достигла 6 тысяч долларов за тонну - впервые с сентября 2011 года. В ноябре стоимость арабики выросла почти на 30%, с начала декабря прибавила еще около 8%.
https://ria.ru/20241115/indeyka-1983862512.html
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экономика, вьетнам, бразилия, южная америка, сергей юшин, министерство сельского хозяйства сша, россия
Экономика, Вьетнам, Бразилия, Южная Америка, Сергей Юшин, Министерство сельского хозяйства США, Россия
Названа причина подорожания кофе

В "МилФудс" объяснили подорожание кофе темпами его потребления в мире

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЧашка кофе
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Чашка кофе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Кофе в мире дорожает из-за того, что темпы его потребления опережают производство, кроме того, сбор урожая во Вьетнаме отстает от графика из-за плохой погоды, мешающей сбору робусты, рассказал РИА Новости директор цепочки поставок ООО "МилФудс" (Кофейный бренд Poetti) Сергей Юшин.
"Сейчас исторически кофе действительно находится на невероятно высоких ценовых уровнях и причин этому несколько. Из фундаментальных, несколько лет подряд потребление кофе в мире опережало темпы производства. По данным министерства сельского хозяйства США, производство кофе в Бразилии сократится примерно на 5%, или на 3,5 миллиона мешков, в текущем кофейном году. Кроме того, сбор урожая во Вьетнаме отстает от графика из-за плохой погоды, мешающей сбору Робусты", - сказал он.
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Также продолжаются задержки отгрузок в крупнейшем порту Южной Америки из-за отсутствия адекватной портовой инфраструктуры и контейнеров. Сочетание продолжающихся геополитических конфликтов в Красном море отрицательно повлияло на глобальные цепочки поставок кофе, добавил он.
В свою очередь часть производителей стремится избавиться от остатков старых контрактов, предлагая низкие цены, чтобы привлечь покупателей и увеличить объемы продаж. Тогда как другая часть осознает, что цены на сырье вскоре вырастут, и начинают закладывать эти изменения в свои отпускные цены. "Это стратегический шаг, который может помочь сохранить маржу прибыли и адаптироваться к новым условиям рынка", - пояснил эксперт.
По его словам, в результате покупатели могут столкнуться с неоднородными ценами, в зависимости от того, какие запасы и стратегии применяют разные производители. Компании должны внимательно следить за изменениями на рынке, чтобы принимать своевременные и обоснованные решения о закупках и ценообразовании.
Ранее на текущей неделе биржевые цены на арабику превысили отметку в 7,5 тысячи долларов за тонну. Арабика на мировом рынке дорожала ежемесячно с апреля по сентябрь текущего года, ее цена в сентябре достигла 6 тысяч долларов за тонну - впервые с сентября 2011 года. В ноябре стоимость арабики выросла почти на 30%, с начала декабря прибавила еще около 8%.
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