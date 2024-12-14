https://ria.ru/20241214/dtp-1989195094.html

Движение в Москву по трассе М-4 в Тульской области перекрыто из-за ДТП

Движение в Москву по трассе М-4 в Тульской области перекрыто из-за ДТП - РИА Новости, 14.12.2024

Движение в Москву по трассе М-4 в Тульской области перекрыто из-за ДТП

Движение по одной полосе в сторону Москвы на трассе М-4 "Дон" в Тульской области перекрыто в связи со столкновением двух грузовых транспортных средств, сообщила РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T12:40

2024-12-14T12:40

2024-12-14T12:40

происшествия

москва

тульская область

венев

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ТУЛА, 14 дек – РИА Новости. Движение по одной полосе в сторону Москвы на трассе М-4 "Дон" в Тульской области перекрыто в связи со столкновением двух грузовых транспортных средств, сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции в Telegram-канале. "Произошло столкновение двух грузовых транспортных средств: "Даф", под управлением мужчины 1971 года рождения, и "Фотон". По предварительной информации, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир "Фотона". В настоящее время на месте работают сотрудники госавтоинспекции, все обстоятельства произошедшего выясняются. Движение по одной полосе в сторону Москвы перекрыто", - говорится в сообщении. "Автодор" в своем Telegram-канале уточнил, что съезд организован на 174-м километре М-4 с объездом через Венев.

https://ria.ru/20241214/dtp-1989187963.html

москва

тульская область

венев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, тульская область, венев