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В массовом ДТП на Кутузовском проспекте пострадали четыре человека
В массовом ДТП на Кутузовском проспекте пострадали четыре человека - РИА Новости, 14.12.2024
В массовом ДТП на Кутузовском проспекте пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного ГИБДД. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T10:34
2024-12-14T10:34
2024-12-14T14:29
происшествия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного ГИБДД."Столичная Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах массового ДТП. По предварительным данным, на восьмом километре Кутузовского проспекта произошло столкновение четырех транспортных средств, в котором пострадали четыре человека", — отметили в ведомстве.Перед этим столичный департамент транспорта сообщал, что на Кутузовском проспекте в Москве произошло столкновение нескольких автомобилей.
https://ria.ru/20241212/mchs-1988900906.html
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Происшествия, Кутузовский проспект, Москва, ГИБДД МВД РФ
В массовом ДТП на Кутузовском проспекте пострадали четыре человека
В результате аварии на Кутузовском проспекте пострадали четыре человека