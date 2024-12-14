https://ria.ru/20241214/dtp-1989187963.html

В массовом ДТП на Кутузовском проспекте пострадали четыре человека

В массовом ДТП на Кутузовском проспекте пострадали четыре человека - РИА Новости, 14.12.2024

В массовом ДТП на Кутузовском проспекте пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного ГИБДД. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T10:34

2024-12-14T10:34

2024-12-14T14:29

происшествия

кутузовский проспект

москва

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного ГИБДД."Столичная Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах массового ДТП. По предварительным данным, на восьмом километре Кутузовского проспекта произошло столкновение четырех транспортных средств, в котором пострадали четыре человека", — отметили в ведомстве.Перед этим столичный департамент транспорта сообщал, что на Кутузовском проспекте в Москве произошло столкновение нескольких автомобилей.

https://ria.ru/20241212/mchs-1988900906.html

кутузовский проспект

москва

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