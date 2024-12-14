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В массовом ДТП на Кутузовском проспекте пострадали четыре человека - РИА Новости, 14.12.2024
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10:34 14.12.2024 (обновлено: 14:29 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/dtp-1989187963.html
В массовом ДТП на Кутузовском проспекте пострадали четыре человека
В массовом ДТП на Кутузовском проспекте пострадали четыре человека - РИА Новости, 14.12.2024
В массовом ДТП на Кутузовском проспекте пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного ГИБДД. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T10:34
2024-12-14T14:29
происшествия
кутузовский проспект
москва
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного ГИБДД."Столичная Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах массового ДТП. По предварительным данным, на восьмом километре Кутузовского проспекта произошло столкновение четырех транспортных средств, в котором пострадали четыре человека", — отметили в ведомстве.Перед этим столичный департамент транспорта сообщал, что на Кутузовском проспекте в Москве произошло столкновение нескольких автомобилей.
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Происшествия, Кутузовский проспект, Москва, ГИБДД МВД РФ
В массовом ДТП на Кутузовском проспекте пострадали четыре человека

В результате аварии на Кутузовском проспекте пострадали четыре человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного ГИБДД.
«
"Столичная Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах массового ДТП. По предварительным данным, на восьмом километре Кутузовского проспекта произошло столкновение четырех транспортных средств, в котором пострадали четыре человека", — отметили в ведомстве.
Перед этим столичный департамент транспорта сообщал, что на Кутузовском проспекте в Москве произошло столкновение нескольких автомобилей.
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В ДТП с электробусом в центре Москвы погиб водитель автомобиля
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ПроисшествияКутузовский проспектМоскваГИБДД МВД РФ
 
 
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