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ВС России уничтожили дроны ВСУ над тремя областями и Черным морем
ВС России уничтожили дроны ВСУ над тремя областями и Черным морем - РИА Новости, 14.12.2024
ВС России уничтожили дроны ВСУ над тремя областями и Черным морем
Российские средства ПВО с 21.30 до 22.30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и по одному БПЛА над Белгородской, Брянской областями и РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T22:51
2024-12-14T22:51
2024-12-14T22:55
специальная военная операция на украине
россия
курская область
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белгородская область
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО с 21.30 до 22.30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и по одному БПЛА над Белгородской, Брянской областями и акваторией Чёрного моря, сообщили в Минобороны России."Четырнадцатого декабря в период с 21.30 до 22.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области, по одному над территориями Белгородской и Брянской областей, и один - над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241214/likvidirovali-1989262194.html
россия
курская область
брянская область
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россия, курская область, брянская область, белгородская область, украина, черное море
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Белгородская область, Украина, Черное море
ВС России уничтожили дроны ВСУ над тремя областями и Черным морем
ВС России уничтожили украинские дроны над тремя областями и Черным морем