Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили дроны ВСУ над тремя областями и Черным морем - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:51 14.12.2024 (обновлено: 22:55 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/drony-1989264266.html
ВС России уничтожили дроны ВСУ над тремя областями и Черным морем
ВС России уничтожили дроны ВСУ над тремя областями и Черным морем - РИА Новости, 14.12.2024
ВС России уничтожили дроны ВСУ над тремя областями и Черным морем
Российские средства ПВО с 21.30 до 22.30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и по одному БПЛА над Белгородской, Брянской областями и РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T22:51
2024-12-14T22:55
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
белгородская область
украина
черное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО с 21.30 до 22.30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и по одному БПЛА над Белгородской, Брянской областями и акваторией Чёрного моря, сообщили в Минобороны России."Четырнадцатого декабря в период с 21.30 до 22.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области, по одному над территориями Белгородской и Брянской областей, и один - над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241214/likvidirovali-1989262194.html
россия
курская область
брянская область
белгородская область
украина
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, брянская область, белгородская область, украина, черное море
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Белгородская область, Украина, Черное море
ВС России уничтожили дроны ВСУ над тремя областями и Черным морем

ВС России уничтожили украинские дроны над тремя областями и Черным морем

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Работа российских средств ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО с 21.30 до 22.30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и по одному БПЛА над Белгородской, Брянской областями и акваторией Чёрного моря, сообщили в Минобороны России.
"Четырнадцатого декабря в период с 21.30 до 22.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области, по одному над территориями Белгородской и Брянской областей, и один - над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
В зоне СВО ликвидировали главу разведки бригады ВСУ
Вчера, 22:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьБелгородская областьУкраинаЧерное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала