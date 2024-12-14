https://ria.ru/20241214/drony-1989264266.html

ВС России уничтожили дроны ВСУ над тремя областями и Черным морем

ВС России уничтожили дроны ВСУ над тремя областями и Черным морем - РИА Новости, 14.12.2024

ВС России уничтожили дроны ВСУ над тремя областями и Черным морем

Российские средства ПВО с 21.30 до 22.30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и по одному БПЛА над Белгородской, Брянской областями и РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T22:51

2024-12-14T22:51

2024-12-14T22:55

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

белгородская область

украина

черное море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО с 21.30 до 22.30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и по одному БПЛА над Белгородской, Брянской областями и акваторией Чёрного моря, сообщили в Минобороны России."Четырнадцатого декабря в период с 21.30 до 22.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области, по одному над территориями Белгородской и Брянской областей, и один - над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241214/likvidirovali-1989262194.html

россия

курская область

брянская область

белгородская область

украина

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, брянская область, белгородская область, украина, черное море