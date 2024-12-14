США не смогли установить происхождение замеченных в Нью-Джерси дронов
ФБР: США считают реакцию общественности на неопознанные дроны слегка чрезмерной
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Американские власти пока не смогли определить происхождение замеченных вблизи Нью-Джерси и других городов дронов и не располагают доказательствами их причастности к каким-либо угрозам, сообщил журналистам представитель Федерального бюро расследований.
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"Мы делаем всё возможное, чтобы выяснить источник этих наблюдений, но пока конкретной информации нет. Мы понимаем обеспокоенность людей и сами разделяем ее, ведь я, как и многие, живу в Нью-Джерси. Однако считаем, что реакция немного чрезмерная", - отметил представитель ФБР в ходе специального брифинга.
На вопрос о том, были ли замеченные дроны зафиксированы вблизи военных или других чувствительных с точки зрения безопасности объектов, представитель ФБР ответил, что пока такие данные отсутствуют.
Правоохранительные органы и ФБР продолжают расследование, чтобы определить природу этих объектов и установить их происхождение, добавил чиновник.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать таинственные беспилотники, которые наблюдают жители США.
В ФБР ранее заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о кластерах дронов над штатом. Местное руководство требовало от федеральных ведомств разобраться в происходящем, поскольку в штате находятся военные и инфраструктурные объекты и даже недвижимость Трампа, а дроны якобы исчезают, как только за ними начинают вести наблюдение. Пентагон при этом заверял, что активность в небе над Нью-Джерси не исходит от иностранных соперников Соединенных Штатов.