https://ria.ru/20241214/drony-1989264150.html

США не смогли установить происхождение замеченных в Нью-Джерси дронов

США не смогли установить происхождение замеченных в Нью-Джерси дронов - РИА Новости, 14.12.2024

США не смогли установить происхождение замеченных в Нью-Джерси дронов

Американские власти пока не смогли определить происхождение замеченных вблизи Нью-Джерси и других городов дронов и не располагают доказательствами их... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T22:49

2024-12-14T22:49

2024-12-14T22:52

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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Американские власти пока не смогли определить происхождение замеченных вблизи Нью-Джерси и других городов дронов и не располагают доказательствами их причастности к каким-либо угрозам, сообщил журналистам представитель Федерального бюро расследований."Мы делаем всё возможное, чтобы выяснить источник этих наблюдений, но пока конкретной информации нет. Мы понимаем обеспокоенность людей и сами разделяем ее, ведь я, как и многие, живу в Нью-Джерси. Однако считаем, что реакция немного чрезмерная", - отметил представитель ФБР в ходе специального брифинга.На вопрос о том, были ли замеченные дроны зафиксированы вблизи военных или других чувствительных с точки зрения безопасности объектов, представитель ФБР ответил, что пока такие данные отсутствуют.Правоохранительные органы и ФБР продолжают расследование, чтобы определить природу этих объектов и установить их происхождение, добавил чиновник.Ранее избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать таинственные беспилотники, которые наблюдают жители США.В ФБР ранее заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о кластерах дронов над штатом. Местное руководство требовало от федеральных ведомств разобраться в происходящем, поскольку в штате находятся военные и инфраструктурные объекты и даже недвижимость Трампа, а дроны якобы исчезают, как только за ними начинают вести наблюдение. Пентагон при этом заверял, что активность в небе над Нью-Джерси не исходит от иностранных соперников Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20241214/tramp-1989173809.html

https://ria.ru/20241214/kongress-1989170898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, фбр, сша, нью-джерси, дональд трамп, министерство обороны сша