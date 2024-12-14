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США не смогли установить происхождение замеченных в Нью-Джерси дронов - РИА Новости, 14.12.2024
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22:49 14.12.2024 (обновлено: 22:52 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/drony-1989264150.html
США не смогли установить происхождение замеченных в Нью-Джерси дронов
США не смогли установить происхождение замеченных в Нью-Джерси дронов - РИА Новости, 14.12.2024
США не смогли установить происхождение замеченных в Нью-Джерси дронов
Американские власти пока не смогли определить происхождение замеченных вблизи Нью-Джерси и других городов дронов и не располагают доказательствами их... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T22:49
2024-12-14T22:52
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Американские власти пока не смогли определить происхождение замеченных вблизи Нью-Джерси и других городов дронов и не располагают доказательствами их причастности к каким-либо угрозам, сообщил журналистам представитель Федерального бюро расследований."Мы делаем всё возможное, чтобы выяснить источник этих наблюдений, но пока конкретной информации нет. Мы понимаем обеспокоенность людей и сами разделяем ее, ведь я, как и многие, живу в Нью-Джерси. Однако считаем, что реакция немного чрезмерная", - отметил представитель ФБР в ходе специального брифинга.На вопрос о том, были ли замеченные дроны зафиксированы вблизи военных или других чувствительных с точки зрения безопасности объектов, представитель ФБР ответил, что пока такие данные отсутствуют.Правоохранительные органы и ФБР продолжают расследование, чтобы определить природу этих объектов и установить их происхождение, добавил чиновник.Ранее избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать таинственные беспилотники, которые наблюдают жители США.В ФБР ранее заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о кластерах дронов над штатом. Местное руководство требовало от федеральных ведомств разобраться в происходящем, поскольку в штате находятся военные и инфраструктурные объекты и даже недвижимость Трампа, а дроны якобы исчезают, как только за ними начинают вести наблюдение. Пентагон при этом заверял, что активность в небе над Нью-Джерси не исходит от иностранных соперников Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20241214/tramp-1989173809.html
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в мире, фбр, сша, нью-джерси, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, ФБР, США, Нью-Джерси, Дональд Трамп, Министерство обороны США
США не смогли установить происхождение замеченных в Нью-Джерси дронов

ФБР: США считают реакцию общественности на неопознанные дроны слегка чрезмерной

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Американские власти пока не смогли определить происхождение замеченных вблизи Нью-Джерси и других городов дронов и не располагают доказательствами их причастности к каким-либо угрозам, сообщил журналистам представитель Федерального бюро расследований.
«
"Мы делаем всё возможное, чтобы выяснить источник этих наблюдений, но пока конкретной информации нет. Мы понимаем обеспокоенность людей и сами разделяем ее, ведь я, как и многие, живу в Нью-Джерси. Однако считаем, что реакция немного чрезмерная", - отметил представитель ФБР в ходе специального брифинга.
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Трамп призвал сбивать загадочные беспилотники, замеченные над США
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На вопрос о том, были ли замеченные дроны зафиксированы вблизи военных или других чувствительных с точки зрения безопасности объектов, представитель ФБР ответил, что пока такие данные отсутствуют.
Правоохранительные органы и ФБР продолжают расследование, чтобы определить природу этих объектов и установить их происхождение, добавил чиновник.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать таинственные беспилотники, которые наблюдают жители США.
В ФБР ранее заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о кластерах дронов над штатом. Местное руководство требовало от федеральных ведомств разобраться в происходящем, поскольку в штате находятся военные и инфраструктурные объекты и даже недвижимость Трампа, а дроны якобы исчезают, как только за ними начинают вести наблюдение. Пентагон при этом заверял, что активность в небе над Нью-Джерси не исходит от иностранных соперников Соединенных Штатов.
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В миреФБРСШАНью-ДжерсиДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
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