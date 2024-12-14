https://ria.ru/20241214/dron-1989263683.html
В США вблизи ряда городов обнаружили неопознанные дроны
В США вблизи ряда городов обнаружили неопознанные дроны - РИА Новости, 14.12.2024
В США вблизи ряда городов обнаружили неопознанные дроны
Власти США пока не обнаружили доказательств того, что замеченные вблизи ряда городов неопознанные дроны представляют угрозу для общественной безопасности,... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T22:42
2024-12-14T22:42
2024-12-14T22:42
в мире
нью-джерси
сша
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg
ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Власти США пока не обнаружили доказательств того, что замеченные вблизи ряда городов неопознанные дроны представляют угрозу для общественной безопасности, сообщил журналистам представитель министерства внутренней безопасности. "Мы понимаем обеспокоенность людей. Именно поэтому мы выделяем значительные ресурсы для поддержки штата Нью-Джерси и наших федеральных и местных правоохранительных партнёров, которые активно расследуют сообщения о замеченных объектах", - заявил он в ходе специального брифинга. Чиновник добавил, что сотрудники министерства внутренней безопасности, ФБР и других ведомств совместно с полицией Нью-Джерси продолжают расследование, чтобы выяснить, были ли замеченные объекты действительно дронами или имели иную природу. "На данный момент у нас нет доказательств, указывающих на угрозу общественной безопасности", - подчеркнул представитель американского ведомства.
https://ria.ru/20241214/kongress-1989170898.html
https://ria.ru/20241214/ssha-1989262548.html
нью-джерси
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_66aeb94d01c0dfd2048109f404fd1f1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-джерси, сша, фбр
В мире, Нью-Джерси, США, ФБР
В США вблизи ряда городов обнаружили неопознанные дроны
Власти США пока не нашли доказательств угрозы неопознанных дронов вблизи городов