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В США вблизи ряда городов обнаружили неопознанные дроны - РИА Новости, 14.12.2024
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22:42 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/dron-1989263683.html
В США вблизи ряда городов обнаружили неопознанные дроны
В США вблизи ряда городов обнаружили неопознанные дроны - РИА Новости, 14.12.2024
В США вблизи ряда городов обнаружили неопознанные дроны
Власти США пока не обнаружили доказательств того, что замеченные вблизи ряда городов неопознанные дроны представляют угрозу для общественной безопасности,... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T22:42
2024-12-14T22:42
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Власти США пока не обнаружили доказательств того, что замеченные вблизи ряда городов неопознанные дроны представляют угрозу для общественной безопасности, сообщил журналистам представитель министерства внутренней безопасности. "Мы понимаем обеспокоенность людей. Именно поэтому мы выделяем значительные ресурсы для поддержки штата Нью-Джерси и наших федеральных и местных правоохранительных партнёров, которые активно расследуют сообщения о замеченных объектах", - заявил он в ходе специального брифинга. Чиновник добавил, что сотрудники министерства внутренней безопасности, ФБР и других ведомств совместно с полицией Нью-Джерси продолжают расследование, чтобы выяснить, были ли замеченные объекты действительно дронами или имели иную природу. "На данный момент у нас нет доказательств, указывающих на угрозу общественной безопасности", - подчеркнул представитель американского ведомства.
https://ria.ru/20241214/kongress-1989170898.html
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в мире, нью-джерси, сша, фбр
В мире, Нью-Джерси, США, ФБР
В США вблизи ряда городов обнаружили неопознанные дроны

Власти США пока не нашли доказательств угрозы неопознанных дронов вблизи городов

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Власти США пока не обнаружили доказательств того, что замеченные вблизи ряда городов неопознанные дроны представляют угрозу для общественной безопасности, сообщил журналистам представитель министерства внутренней безопасности.
"Мы понимаем обеспокоенность людей. Именно поэтому мы выделяем значительные ресурсы для поддержки штата Нью-Джерси и наших федеральных и местных правоохранительных партнёров, которые активно расследуют сообщения о замеченных объектах", - заявил он в ходе специального брифинга.
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Чиновник добавил, что сотрудники министерства внутренней безопасности, ФБР и других ведомств совместно с полицией Нью-Джерси продолжают расследование, чтобы выяснить, были ли замеченные объекты действительно дронами или имели иную природу.
"На данный момент у нас нет доказательств, указывающих на угрозу общественной безопасности", - подчеркнул представитель американского ведомства.
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