https://ria.ru/20241214/dron-1989263683.html

В США вблизи ряда городов обнаружили неопознанные дроны

В США вблизи ряда городов обнаружили неопознанные дроны - РИА Новости, 14.12.2024

В США вблизи ряда городов обнаружили неопознанные дроны

Власти США пока не обнаружили доказательств того, что замеченные вблизи ряда городов неопознанные дроны представляют угрозу для общественной безопасности,... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T22:42

2024-12-14T22:42

2024-12-14T22:42

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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Власти США пока не обнаружили доказательств того, что замеченные вблизи ряда городов неопознанные дроны представляют угрозу для общественной безопасности, сообщил журналистам представитель министерства внутренней безопасности. "Мы понимаем обеспокоенность людей. Именно поэтому мы выделяем значительные ресурсы для поддержки штата Нью-Джерси и наших федеральных и местных правоохранительных партнёров, которые активно расследуют сообщения о замеченных объектах", - заявил он в ходе специального брифинга. Чиновник добавил, что сотрудники министерства внутренней безопасности, ФБР и других ведомств совместно с полицией Нью-Джерси продолжают расследование, чтобы выяснить, были ли замеченные объекты действительно дронами или имели иную природу. "На данный момент у нас нет доказательств, указывающих на угрозу общественной безопасности", - подчеркнул представитель американского ведомства.

https://ria.ru/20241214/kongress-1989170898.html

https://ria.ru/20241214/ssha-1989262548.html

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