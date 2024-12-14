https://ria.ru/20241214/doklad-1989233415.html

Доклад Минобороны Франции вызвал напряженность между Анкарой и Парижем

Доклад Минобороны Франции вызвал напряженность между Анкарой и Парижем - РИА Новости, 14.12.2024

Доклад Минобороны Франции вызвал напряженность между Анкарой и Парижем

Доклад минобороны Франции по производству Турцией беспилотных летательных аппаратов вызвал дипломатическую напряжённость между Анкарой и Парижем из-за... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T17:28

2024-12-14T17:28

2024-12-14T17:28

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турция

анкара (провинция)

минобороны франции

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АНКАРА, 14 дек - РИА Новости. Доклад минобороны Франции по производству Турцией беспилотных летательных аппаратов вызвал дипломатическую напряжённость между Анкарой и Парижем из-за обнародования спутниковых фотографий стратегических объектов турецкой стороны, пишет турецкий военный портал Defence Türk. "Шестидесятипяти страничный доклад "Турецкая беспилотная промышленность", подготовленный генеральным управлением международных отношений и стратегии (DGRIS) министерства обороны Франции в июле, но обнародованный в октябре, как сообщается, вызвал дипломатическую напряженность между Парижем и Анкарой. Министерство национальной обороны, встревоженное обнародованием спутниковых фотографий стратегических объектов по производству беспилотников, потребовало от французского посольства заявления и отзыва исследования", - пишет издание. Сообщается, что французское посольство передало просьбы министерства национальной обороны Турции в Париж. "В ответ, согласно различным источникам, министерство обороны Франции попросило Affinis Défense, филиал корпоративной разведывательной фирмы Филиппа Шаброля Affinis Conseil, и Eurocrise, принадлежащую отставному генералу Лупу Франкарту, субподрядчиков, написавших доклад, снять публикацию со своих сайтов", - отмечает портал. При этом, французские источники утверждают, что отчет основан на исследованиях из открытых источников и не содержит всеобъемлющих или конфиденциальных секретов.

https://ria.ru/20241214/turtsiya-1989182514.html

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турция

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в мире, париж, турция, анкара (провинция), минобороны франции