Доклад Минобороны Франции вызвал напряженность между Анкарой и Парижем
Доклад Минобороны Франции по производству Турцией БПЛА вызвал напряженность
Флажки на автомобиле турецкого кортежа. Архивное фото
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АНКАРА, 14 дек - РИА Новости. Доклад минобороны Франции по производству Турцией беспилотных летательных аппаратов вызвал дипломатическую напряжённость между Анкарой и Парижем из-за обнародования спутниковых фотографий стратегических объектов турецкой стороны, пишет турецкий военный портал Defence Türk.
"Шестидесятипяти страничный доклад "Турецкая беспилотная промышленность", подготовленный генеральным управлением международных отношений и стратегии (DGRIS) министерства обороны Франции в июле, но обнародованный в октябре, как сообщается, вызвал дипломатическую напряженность между Парижем и Анкарой. Министерство национальной обороны, встревоженное обнародованием спутниковых фотографий стратегических объектов по производству беспилотников, потребовало от французского посольства заявления и отзыва исследования", - пишет издание.
Сообщается, что французское посольство передало просьбы министерства национальной обороны Турции в Париж.
"В ответ, согласно различным источникам, министерство обороны Франции попросило Affinis Défense, филиал корпоративной разведывательной фирмы Филиппа Шаброля Affinis Conseil, и Eurocrise, принадлежащую отставному генералу Лупу Франкарту, субподрядчиков, написавших доклад, снять публикацию со своих сайтов", - отмечает портал.
При этом, французские источники утверждают, что отчет основан на исследованиях из открытых источников и не содержит всеобъемлющих или конфиденциальных секретов.