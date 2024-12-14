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Доклад Минобороны Франции вызвал напряженность между Анкарой и Парижем - РИА Новости, 14.12.2024
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17:28 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/doklad-1989233415.html
Доклад Минобороны Франции вызвал напряженность между Анкарой и Парижем
Доклад Минобороны Франции вызвал напряженность между Анкарой и Парижем - РИА Новости, 14.12.2024
Доклад Минобороны Франции вызвал напряженность между Анкарой и Парижем
Доклад минобороны Франции по производству Турцией беспилотных летательных аппаратов вызвал дипломатическую напряжённость между Анкарой и Парижем из-за... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T17:28
2024-12-14T17:28
в мире
париж
турция
анкара (провинция)
минобороны франции
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АНКАРА, 14 дек - РИА Новости. Доклад минобороны Франции по производству Турцией беспилотных летательных аппаратов вызвал дипломатическую напряжённость между Анкарой и Парижем из-за обнародования спутниковых фотографий стратегических объектов турецкой стороны, пишет турецкий военный портал Defence Türk. "Шестидесятипяти страничный доклад "Турецкая беспилотная промышленность", подготовленный генеральным управлением международных отношений и стратегии (DGRIS) министерства обороны Франции в июле, но обнародованный в октябре, как сообщается, вызвал дипломатическую напряженность между Парижем и Анкарой. Министерство национальной обороны, встревоженное обнародованием спутниковых фотографий стратегических объектов по производству беспилотников, потребовало от французского посольства заявления и отзыва исследования", - пишет издание. Сообщается, что французское посольство передало просьбы министерства национальной обороны Турции в Париж. "В ответ, согласно различным источникам, министерство обороны Франции попросило Affinis Défense, филиал корпоративной разведывательной фирмы Филиппа Шаброля Affinis Conseil, и Eurocrise, принадлежащую отставному генералу Лупу Франкарту, субподрядчиков, написавших доклад, снять публикацию со своих сайтов", - отмечает портал. При этом, французские источники утверждают, что отчет основан на исследованиях из открытых источников и не содержит всеобъемлющих или конфиденциальных секретов.
https://ria.ru/20241214/turtsiya-1989182514.html
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в мире, париж, турция, анкара (провинция), минобороны франции
В мире, Париж, Турция, Анкара (провинция), Минобороны Франции
Доклад Минобороны Франции вызвал напряженность между Анкарой и Парижем

Доклад Минобороны Франции по производству Турцией БПЛА вызвал напряженность

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкФлажки на автомобиле турецкого кортежа
Флажки на автомобиле турецкого кортежа - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Флажки на автомобиле турецкого кортежа. Архивное фото
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АНКАРА, 14 дек - РИА Новости. Доклад минобороны Франции по производству Турцией беспилотных летательных аппаратов вызвал дипломатическую напряжённость между Анкарой и Парижем из-за обнародования спутниковых фотографий стратегических объектов турецкой стороны, пишет турецкий военный портал Defence Türk.
"Шестидесятипяти страничный доклад "Турецкая беспилотная промышленность", подготовленный генеральным управлением международных отношений и стратегии (DGRIS) министерства обороны Франции в июле, но обнародованный в октябре, как сообщается, вызвал дипломатическую напряженность между Парижем и Анкарой. Министерство национальной обороны, встревоженное обнародованием спутниковых фотографий стратегических объектов по производству беспилотников, потребовало от французского посольства заявления и отзыва исследования", - пишет издание.
Сообщается, что французское посольство передало просьбы министерства национальной обороны Турции в Париж.
"В ответ, согласно различным источникам, министерство обороны Франции попросило Affinis Défense, филиал корпоративной разведывательной фирмы Филиппа Шаброля Affinis Conseil, и Eurocrise, принадлежащую отставному генералу Лупу Франкарту, субподрядчиков, написавших доклад, снять публикацию со своих сайтов", - отмечает портал.
При этом, французские источники утверждают, что отчет основан на исследованиях из открытых источников и не содержит всеобъемлющих или конфиденциальных секретов.
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В миреПарижТурцияАнкара (провинция)Минобороны Франции
 
 
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