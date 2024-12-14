https://ria.ru/20241214/chislo-1989195636.html

Число пострадавших при пожаре в Витебске возросло до 16 человек

Число пострадавших при пожаре в Витебске возросло до 16 человек - РИА Новости, 14.12.2024

Число пострадавших при пожаре в Витебске возросло до 16 человек

В Витебске после пожара в пятницу в ТЦ "Беларусь" к медикам за помощью обратились 16 человек, в том числе пострадали двое детей и два сотрудника МЧС, сообщил... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T12:53

2024-12-14T12:53

2024-12-14T12:53

в мире

витебск

минск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гибдд мвд рф

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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. В Витебске после пожара в пятницу в ТЦ "Беларусь" к медикам за помощью обратились 16 человек, в том числе пострадали двое детей и два сотрудника МЧС, сообщил начальник витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин. "Число пострадавших, обратившихся к медикам и доставленных в учреждения здравоохранения, увеличилось до 16 человек. Из них два ребенка и два работника МЧС", - сообщил Мелешкин в эфире телеканала "Беларусь1". Для консультации местных медиков по оказанию помощи пострадавшим из Минска прибыли специалисты республиканского уровня. Он рассказал, что сотрудники МЧС продолжают оставаться на месте ЧП. Ими были обследованы все помещения в здании на случай нахождения там людей, но больше никого не было выявлено. Мелешкин отметил слаженную работу всех оперативных служб, в том числе ГАИ и милиции, благодаря чему удалось избежать жертв и большего количества пострадавших. В пятницу в МЧС сообщили, что спасатели выехали по сообщению о загорании на первом этаже в ТЦ "Беларусь" на улице генерала Белобородова в Витебске. Работниками МЧС были спасены 10 человек, еще 215 человек эвакуировались. По информации минздрава, среди пострадавших есть два пациента в тяжелом состоянии. Вечером в пятницу пожар был ликвидирован. Для проведения спасательных работ и ликвидации пожара была задействована 21 единица техники и 90 работников МЧС. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. На месте работает оперативно-следственная группа. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются. Уточняются ущерб и степень повреждения здания.

https://ria.ru/20241017/pozhar-1978456760.html

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Варвара Скокшина

в мире, витебск, минск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф