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Число пострадавших при пожаре в Витебске возросло до 16 человек - РИА Новости, 14.12.2024
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12:53 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/chislo-1989195636.html
Число пострадавших при пожаре в Витебске возросло до 16 человек
Число пострадавших при пожаре в Витебске возросло до 16 человек - РИА Новости, 14.12.2024
Число пострадавших при пожаре в Витебске возросло до 16 человек
В Витебске после пожара в пятницу в ТЦ "Беларусь" к медикам за помощью обратились 16 человек, в том числе пострадали двое детей и два сотрудника МЧС, сообщил... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T12:53
2024-12-14T12:53
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минск
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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. В Витебске после пожара в пятницу в ТЦ "Беларусь" к медикам за помощью обратились 16 человек, в том числе пострадали двое детей и два сотрудника МЧС, сообщил начальник витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин. "Число пострадавших, обратившихся к медикам и доставленных в учреждения здравоохранения, увеличилось до 16 человек. Из них два ребенка и два работника МЧС", - сообщил Мелешкин в эфире телеканала "Беларусь1". Для консультации местных медиков по оказанию помощи пострадавшим из Минска прибыли специалисты республиканского уровня. Он рассказал, что сотрудники МЧС продолжают оставаться на месте ЧП. Ими были обследованы все помещения в здании на случай нахождения там людей, но больше никого не было выявлено. Мелешкин отметил слаженную работу всех оперативных служб, в том числе ГАИ и милиции, благодаря чему удалось избежать жертв и большего количества пострадавших. В пятницу в МЧС сообщили, что спасатели выехали по сообщению о загорании на первом этаже в ТЦ "Беларусь" на улице генерала Белобородова в Витебске. Работниками МЧС были спасены 10 человек, еще 215 человек эвакуировались. По информации минздрава, среди пострадавших есть два пациента в тяжелом состоянии. Вечером в пятницу пожар был ликвидирован. Для проведения спасательных работ и ликвидации пожара была задействована 21 единица техники и 90 работников МЧС. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. На месте работает оперативно-следственная группа. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются. Уточняются ущерб и степень повреждения здания.
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в мире, витебск, минск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф
В мире, Витебск, Минск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ГИБДД МВД РФ
Число пострадавших при пожаре в Витебске возросло до 16 человек

В Витебске при пожаре в ТЦ "Беларусь" пострадали 16 человек

© Flickr / Artem SvetlovПожарная машина, Белоруссия
Пожарная машина, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Flickr / Artem Svetlov
Пожарная машина, Белоруссия. Архивное фото
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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. В Витебске после пожара в пятницу в ТЦ "Беларусь" к медикам за помощью обратились 16 человек, в том числе пострадали двое детей и два сотрудника МЧС, сообщил начальник витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин.
"Число пострадавших, обратившихся к медикам и доставленных в учреждения здравоохранения, увеличилось до 16 человек. Из них два ребенка и два работника МЧС", - сообщил Мелешкин в эфире телеканала "Беларусь1". Для консультации местных медиков по оказанию помощи пострадавшим из Минска прибыли специалисты республиканского уровня.
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Он рассказал, что сотрудники МЧС продолжают оставаться на месте ЧП. Ими были обследованы все помещения в здании на случай нахождения там людей, но больше никого не было выявлено.
Мелешкин отметил слаженную работу всех оперативных служб, в том числе ГАИ и милиции, благодаря чему удалось избежать жертв и большего количества пострадавших.
В пятницу в МЧС сообщили, что спасатели выехали по сообщению о загорании на первом этаже в ТЦ "Беларусь" на улице генерала Белобородова в Витебске. Работниками МЧС были спасены 10 человек, еще 215 человек эвакуировались. По информации минздрава, среди пострадавших есть два пациента в тяжелом состоянии.
Вечером в пятницу пожар был ликвидирован. Для проведения спасательных работ и ликвидации пожара была задействована 21 единица техники и 90 работников МЧС. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. На месте работает оперативно-следственная группа. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются. Уточняются ущерб и степень повреждения здания.
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