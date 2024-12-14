Число пострадавших при пожаре в Витебске возросло до 16 человек
В Витебске при пожаре в ТЦ "Беларусь" пострадали 16 человек
Пожарная машина, Белоруссия. Архивное фото
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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. В Витебске после пожара в пятницу в ТЦ "Беларусь" к медикам за помощью обратились 16 человек, в том числе пострадали двое детей и два сотрудника МЧС, сообщил начальник витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин.
"Число пострадавших, обратившихся к медикам и доставленных в учреждения здравоохранения, увеличилось до 16 человек. Из них два ребенка и два работника МЧС", - сообщил Мелешкин в эфире телеканала "Беларусь1". Для консультации местных медиков по оказанию помощи пострадавшим из Минска прибыли специалисты республиканского уровня.
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Он рассказал, что сотрудники МЧС продолжают оставаться на месте ЧП. Ими были обследованы все помещения в здании на случай нахождения там людей, но больше никого не было выявлено.
Мелешкин отметил слаженную работу всех оперативных служб, в том числе ГАИ и милиции, благодаря чему удалось избежать жертв и большего количества пострадавших.
В пятницу в МЧС сообщили, что спасатели выехали по сообщению о загорании на первом этаже в ТЦ "Беларусь" на улице генерала Белобородова в Витебске. Работниками МЧС были спасены 10 человек, еще 215 человек эвакуировались. По информации минздрава, среди пострадавших есть два пациента в тяжелом состоянии.
Вечером в пятницу пожар был ликвидирован. Для проведения спасательных работ и ликвидации пожара была задействована 21 единица техники и 90 работников МЧС. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. На месте работает оперативно-следственная группа. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются. Уточняются ущерб и степень повреждения здания.