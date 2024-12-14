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Над Белгородской и Курской областями уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 14.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:33 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/bpla-1989190830.html
Над Белгородской и Курской областями уничтожили два беспилотника ВСУ
Над Белгородской и Курской областями уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 14.12.2024
Над Белгородской и Курской областями уничтожили два беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T11:33
2024-12-14T11:33
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России. "Четырнадцатого декабря в период с 10.20 до 10.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241214/spetsoperatsiya-1989178383.html
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безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской и Курской областями уничтожили два беспилотника ВСУ

Минобороны: ПВО уничтожила два беспилотника над Белгородской и Курской областями

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Боевая работа РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.
"Четырнадцатого декабря в период с 10.20 до 10.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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