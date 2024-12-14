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В Горловке два мирных жителя пострадали при атаке БПЛА

В Горловке два мирных жителя пострадали при атаке БПЛА - РИА Новости, 14.12.2024

В Горловке два мирных жителя пострадали при атаке БПЛА

Два мирных жителя пострадали в Горловке в результате атаки украинских войск при помощи беспилотника на служебный автобус в ночь на субботу, сообщил мэр города... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T08:19

2024-12-14T08:19

2024-12-14T11:46

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Горловке в результате атаки украинских войск при помощи беспилотника на служебный автобус в ночь на субботу, сообщил мэр города Иван Приходько. В ночь на субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска дважды сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку. "Ночью украинские террористы сбросили с БПЛА взрывчатку на служебный автобус одного из предприятий в посёлке Химик (Никитовский район Горловки), в результате чего ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя Горловки", - написал Приходько в своём Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241212/gorlovka-1988929197.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол