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В Горловке два мирных жителя пострадали при атаке БПЛА - РИА Новости, 14.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:19 14.12.2024 (обновлено: 11:46 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/bpla-1989181615.html
В Горловке два мирных жителя пострадали при атаке БПЛА
В Горловке два мирных жителя пострадали при атаке БПЛА - РИА Новости, 14.12.2024
В Горловке два мирных жителя пострадали при атаке БПЛА
Два мирных жителя пострадали в Горловке в результате атаки украинских войск при помощи беспилотника на служебный автобус в ночь на субботу, сообщил мэр города... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T08:19
2024-12-14T11:46
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Горловке в результате атаки украинских войск при помощи беспилотника на служебный автобус в ночь на субботу, сообщил мэр города Иван Приходько. В ночь на субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска дважды сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку. "Ночью украинские террористы сбросили с БПЛА взрывчатку на служебный автобус одного из предприятий в посёлке Химик (Никитовский район Горловки), в результате чего ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя Горловки", - написал Приходько в своём Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241212/gorlovka-1988929197.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Стирол
В Горловке два мирных жителя пострадали при атаке БПЛА

Мэр Приходько: два человека пострадали при атаке БПЛА на автобус в Горловке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Горловке в результате атаки украинских войск при помощи беспилотника на служебный автобус в ночь на субботу, сообщил мэр города Иван Приходько.
В ночь на субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска дважды сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку.
"Ночью украинские террористы сбросили с БПЛА взрывчатку на служебный автобус одного из предприятий в посёлке Химик (Никитовский район Горловки), в результате чего ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя Горловки", - написал Приходько в своём Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
12 декабря, 23:09
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККСтирол
 
 
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