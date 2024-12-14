https://ria.ru/20241214/bessarab-1989196071.html

В Госдуме отреагировали на идею выплачивать 13-ю пенсию

В Госдуме отреагировали на идею выплачивать 13-ю пенсию - РИА Новости, 14.12.2024

В Госдуме отреагировали на идею выплачивать 13-ю пенсию

Выплата 13-й пенсии на день рождения не может быть реализована, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T13:01

2024-12-14T13:01

2024-12-14T17:12

общество

светлана бессараб

госдума рф

пенсия

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Выплата 13-й пенсии на день рождения не может быть реализована, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб "Ленте.ру"."Думаю, что ни в этом году, ни в следующем жизни у такого законопроекта не будет, потому что сама природа страховой пенсии иная", — рассказала она.Бессараб отметила, что страховые пенсии выделяются с учетом четкой схемы и, помимо пенсий, у государства есть и другие обязательства поддержки граждан, поэтому выделение денег для 13-й пенсии может вызвать дисбаланс.Накануне сообщалось, что в 2025 году вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) планирует внести на рассмотрение законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения всем категориям пенсионеров.

https://ria.ru/20241209/vsk-1988076950.html

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общество, светлана бессараб, госдума рф, пенсия