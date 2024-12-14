Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме отреагировали на идею выплачивать 13-ю пенсию - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 14.12.2024 (обновлено: 17:12 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/bessarab-1989196071.html
В Госдуме отреагировали на идею выплачивать 13-ю пенсию
В Госдуме отреагировали на идею выплачивать 13-ю пенсию - РИА Новости, 14.12.2024
В Госдуме отреагировали на идею выплачивать 13-ю пенсию
Выплата 13-й пенсии на день рождения не может быть реализована, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T13:01
2024-12-14T17:12
общество
светлана бессараб
госдума рф
пенсия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962985149_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_7762b402e948fa8999e95af5c19757b5.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Выплата 13-й пенсии на день рождения не может быть реализована, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб "Ленте.ру"."Думаю, что ни в этом году, ни в следующем жизни у такого законопроекта не будет, потому что сама природа страховой пенсии иная", — рассказала она.Бессараб отметила, что страховые пенсии выделяются с учетом четкой схемы и, помимо пенсий, у государства есть и другие обязательства поддержки граждан, поэтому выделение денег для 13-й пенсии может вызвать дисбаланс.Накануне сообщалось, что в 2025 году вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) планирует внести на рассмотрение законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения всем категориям пенсионеров.
https://ria.ru/20241209/vsk-1988076950.html
https://ria.ru/20241211/indeksatsiya-1988682452.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962985149_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1d744a0ed996e24760b713ffb4053daa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, светлана бессараб, госдума рф, пенсия
Общество, Светлана Бессараб, Госдума РФ, Пенсия
В Госдуме отреагировали на идею выплачивать 13-ю пенсию

Депутат Бессараб усомнилась в возможности введения 13-й пенсии на день рождения

© iStock.com / Denis VostrikovПенсионер пересчитывает деньги
Пенсионер пересчитывает деньги - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© iStock.com / Denis Vostrikov
Пенсионер пересчитывает деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Выплата 13-й пенсии на день рождения не может быть реализована, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб "Ленте.ру".
"Думаю, что ни в этом году, ни в следующем жизни у такого законопроекта не будет, потому что сама природа страховой пенсии иная", — рассказала она.
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Раскрыто, какую сумму россияне считают приемлемым размером пенсии
9 декабря, 07:53
Бессараб отметила, что страховые пенсии выделяются с учетом четкой схемы и, помимо пенсий, у государства есть и другие обязательства поддержки граждан, поэтому выделение денег для 13-й пенсии может вызвать дисбаланс.
Накануне сообщалось, что в 2025 году вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) планирует внести на рассмотрение законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения всем категориям пенсионеров.
Почтальон Почты России выдает пенсию на дому - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Соцфонд объяснил порядок индексации пенсий работающих пенсионеров
11 декабря, 19:36
 
ОбществоСветлана БессарабГосдума РФПенсия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала