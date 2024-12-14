https://ria.ru/20241214/bessarab-1989196071.html
В Госдуме отреагировали на идею выплачивать 13-ю пенсию
В Госдуме отреагировали на идею выплачивать 13-ю пенсию - РИА Новости, 14.12.2024
В Госдуме отреагировали на идею выплачивать 13-ю пенсию
Выплата 13-й пенсии на день рождения не может быть реализована, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T13:01
2024-12-14T13:01
2024-12-14T17:12
общество
светлана бессараб
госдума рф
пенсия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962985149_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_7762b402e948fa8999e95af5c19757b5.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Выплата 13-й пенсии на день рождения не может быть реализована, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб "Ленте.ру"."Думаю, что ни в этом году, ни в следующем жизни у такого законопроекта не будет, потому что сама природа страховой пенсии иная", — рассказала она.Бессараб отметила, что страховые пенсии выделяются с учетом четкой схемы и, помимо пенсий, у государства есть и другие обязательства поддержки граждан, поэтому выделение денег для 13-й пенсии может вызвать дисбаланс.Накануне сообщалось, что в 2025 году вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) планирует внести на рассмотрение законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения всем категориям пенсионеров.
https://ria.ru/20241209/vsk-1988076950.html
https://ria.ru/20241211/indeksatsiya-1988682452.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962985149_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1d744a0ed996e24760b713ffb4053daa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, светлана бессараб, госдума рф, пенсия
Общество, Светлана Бессараб, Госдума РФ, Пенсия
В Госдуме отреагировали на идею выплачивать 13-ю пенсию
Депутат Бессараб усомнилась в возможности введения 13-й пенсии на день рождения