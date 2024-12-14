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Зенитчики группировки "Запад" сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 14.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/bespilotniki-1989175993.html
Зенитчики группировки "Запад" сбили три украинских беспилотника
Зенитчики группировки "Запад" сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 14.12.2024
Зенитчики группировки "Запад" сбили три украинских беспилотника
Российские зенитчики группировки войск "Запад", работающие на комплексе "Стрела-10", сбили в зоне спецоперации украинские беспилотники "Лелека-100", "Валькирия" РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T05:11
2024-12-14T05:11
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские зенитчики группировки войск "Запад", работающие на комплексе "Стрела-10", сбили в зоне спецоперации украинские беспилотники "Лелека-100", "Валькирия" и "Фурия", сообщили в Минобороны РФ. "Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Стрела-10" общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили БАЛА "Лелека-100", "Валькирия" и "Фурия" ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что расчеты "Стрелы-10" группировки "Запад" ежедневно поражают воздушные цели. Они постоянно сканируют небо, берут на сопровождение все объекты, которые не отвечают на запросы "свой-чужой" и поражают их. ЗРК "Стрела-10" предназначен для прикрытия сухопутных войск во любых боях и на марше, а также объектов военного и гражданского назначения. Комплекс может поражать самолеты, вертолеты и дроны противника с места и в движении. В Минобороны подчеркнули, что несмотря на активную работу зенитчиков, недостатка в ракетах они не испытывают. Боеприпасы в достаточных объёмах им поставляют подразделения материально-технического обеспечения группировки.
https://ria.ru/20241214/bespilotnik-1989173968.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Зенитчики группировки "Запад" сбили три украинских беспилотника

Минобороны сообщили об уничтожении трех БПЛА ВСУ российскими зенитчиками

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10"
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10". Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские зенитчики группировки войск "Запад", работающие на комплексе "Стрела-10", сбили в зоне спецоперации украинские беспилотники "Лелека-100", "Валькирия" и "Фурия", сообщили в Минобороны РФ.
"Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Стрела-10" общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили БАЛА "Лелека-100", "Валькирия" и "Фурия" ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
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Вчера, 03:22
Отмечается, что расчеты "Стрелы-10" группировки "Запад" ежедневно поражают воздушные цели. Они постоянно сканируют небо, берут на сопровождение все объекты, которые не отвечают на запросы "свой-чужой" и поражают их.
ЗРК "Стрела-10" предназначен для прикрытия сухопутных войск во любых боях и на марше, а также объектов военного и гражданского назначения. Комплекс может поражать самолеты, вертолеты и дроны противника с места и в движении.
В Минобороны подчеркнули, что несмотря на активную работу зенитчиков, недостатка в ракетах они не испытывают. Боеприпасы в достаточных объёмах им поставляют подразделения материально-технического обеспечения группировки.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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