https://ria.ru/20241214/bespilotniki-1989175993.html

Зенитчики группировки "Запад" сбили три украинских беспилотника

Зенитчики группировки "Запад" сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 14.12.2024

Зенитчики группировки "Запад" сбили три украинских беспилотника

Российские зенитчики группировки войск "Запад", работающие на комплексе "Стрела-10", сбили в зоне спецоперации украинские беспилотники "Лелека-100", "Валькирия" РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T05:11

2024-12-14T05:11

2024-12-14T05:11

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927002785_0:128:2791:1698_1920x0_80_0_0_305521d19ce32718d8cc3272adb2193a.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские зенитчики группировки войск "Запад", работающие на комплексе "Стрела-10", сбили в зоне спецоперации украинские беспилотники "Лелека-100", "Валькирия" и "Фурия", сообщили в Минобороны РФ. "Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Стрела-10" общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили БАЛА "Лелека-100", "Валькирия" и "Фурия" ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что расчеты "Стрелы-10" группировки "Запад" ежедневно поражают воздушные цели. Они постоянно сканируют небо, берут на сопровождение все объекты, которые не отвечают на запросы "свой-чужой" и поражают их. ЗРК "Стрела-10" предназначен для прикрытия сухопутных войск во любых боях и на марше, а также объектов военного и гражданского назначения. Комплекс может поражать самолеты, вертолеты и дроны противника с места и в движении. В Минобороны подчеркнули, что несмотря на активную работу зенитчиков, недостатка в ракетах они не испытывают. Боеприпасы в достаточных объёмах им поставляют подразделения материально-технического обеспечения группировки.

https://ria.ru/20241214/bespilotnik-1989173968.html

https://ria.ru/20241214/bespilotniki-1989172612.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины