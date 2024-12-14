https://ria.ru/20241214/bespilotniki-1989175993.html
Зенитчики группировки "Запад" сбили три украинских беспилотника
Зенитчики группировки "Запад" сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 14.12.2024
Зенитчики группировки "Запад" сбили три украинских беспилотника
Российские зенитчики группировки войск "Запад", работающие на комплексе "Стрела-10", сбили в зоне спецоперации украинские беспилотники "Лелека-100", "Валькирия" РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T05:11
2024-12-14T05:11
2024-12-14T05:11
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские зенитчики группировки войск "Запад", работающие на комплексе "Стрела-10", сбили в зоне спецоперации украинские беспилотники "Лелека-100", "Валькирия" и "Фурия", сообщили в Минобороны РФ. "Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Стрела-10" общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили БАЛА "Лелека-100", "Валькирия" и "Фурия" ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что расчеты "Стрелы-10" группировки "Запад" ежедневно поражают воздушные цели. Они постоянно сканируют небо, берут на сопровождение все объекты, которые не отвечают на запросы "свой-чужой" и поражают их. ЗРК "Стрела-10" предназначен для прикрытия сухопутных войск во любых боях и на марше, а также объектов военного и гражданского назначения. Комплекс может поражать самолеты, вертолеты и дроны противника с места и в движении. В Минобороны подчеркнули, что несмотря на активную работу зенитчиков, недостатка в ракетах они не испытывают. Боеприпасы в достаточных объёмах им поставляют подразделения материально-технического обеспечения группировки.
https://ria.ru/20241214/bespilotnik-1989173968.html
https://ria.ru/20241214/bespilotniki-1989172612.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Зенитчики группировки "Запад" сбили три украинских беспилотника
Минобороны сообщили об уничтожении трех БПЛА ВСУ российскими зенитчиками
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские зенитчики группировки войск "Запад", работающие на комплексе "Стрела-10", сбили в зоне спецоперации украинские беспилотники "Лелека-100", "Валькирия" и "Фурия", сообщили в Минобороны РФ.
"Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Стрела-10" общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили БАЛА "Лелека-100", "Валькирия" и "Фурия" ВСУ
в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расчеты "Стрелы-10" группировки "Запад" ежедневно поражают воздушные цели. Они постоянно сканируют небо, берут на сопровождение все объекты, которые не отвечают на запросы "свой-чужой" и поражают их.
ЗРК "Стрела-10" предназначен для прикрытия сухопутных войск во любых боях и на марше, а также объектов военного и гражданского назначения. Комплекс может поражать самолеты, вертолеты и дроны противника с места и в движении.
В Минобороны подчеркнули, что несмотря на активную работу зенитчиков, недостатка в ракетах они не испытывают. Боеприпасы в достаточных объёмах им поставляют подразделения материально-технического обеспечения группировки.