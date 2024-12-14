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Над Брянской областью уничтожили еще один украинский беспилотник
Над Брянской областью уничтожили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 14.12.2024
Над Брянской областью уничтожили еще один украинский беспилотник
Силы ПВО уничтожили еще один украинский БПЛА над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T22:39
2024-12-14T22:39
2024-12-14T22:39
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще один украинский БПЛА над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Днем в субботу губернатор сообщал об уничтожении двух БПЛА над территорией Брянской области, уточнив, что пострадавших и разрушений нет. "Еще один вражеский БпЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - написал Богомаз в Telegram-канале.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
Над Брянской областью уничтожили еще один украинский беспилотник
Богомаз: силы ПВО уничтожили еще один дрон ВСУ над территорией Брянской области