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Над Брянской областью уничтожили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 14.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:39 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/bespilotnik-1989263382.html
Над Брянской областью уничтожили еще один украинский беспилотник
Над Брянской областью уничтожили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 14.12.2024
Над Брянской областью уничтожили еще один украинский беспилотник
Силы ПВО уничтожили еще один украинский БПЛА над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T22:39
2024-12-14T22:39
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще один украинский БПЛА над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Днем в субботу губернатор сообщал об уничтожении двух БПЛА над территорией Брянской области, уточнив, что пострадавших и разрушений нет. "Еще один вражеский БпЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - написал Богомаз в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
Над Брянской областью уничтожили еще один украинский беспилотник

Богомаз: силы ПВО уничтожили еще один дрон ВСУ над территорией Брянской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще один украинский БПЛА над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Днем в субботу губернатор сообщал об уничтожении двух БПЛА над территорией Брянской области, уточнив, что пострадавших и разрушений нет.
«
"Еще один вражеский БпЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - написал Богомаз в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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