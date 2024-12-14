https://ria.ru/20241214/bespilotnik-1989174088.html
После атаки БПЛА ВСУ в Орловской области загорелся объект инфраструктуры
После атаки БПЛА ВСУ в Орловской области загорелся объект инфраструктуры - РИА Новости, 14.12.2024
После атаки БПЛА ВСУ в Орловской области загорелся объект инфраструктуры
В результате массированной атаки БПЛА на объекте инфраструктуры в Орловской области загорелось топливо, также осколками сбитых беспилотников повреждено... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T03:27
2024-12-14T03:27
2024-12-14T03:54
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В результате массированной атаки БПЛА на объекте инфраструктуры в Орловской области загорелось топливо, также осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков."Сегодняшняя ночь выдалась неспокойной над Орловской областью. В результате массированной атаки беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов", — написал он в Telegram-канале.Клычков уточнил, что оперативные службы находятся на месте и принимают меры по ликвидации последствий вражеской атаки, жертв и пострадавших нет.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20241214/bespilotniki-1989172612.html
орловская область
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орловская область, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков
После атаки БПЛА ВСУ в Орловской области загорелся объект инфраструктуры
При атаке БПЛА ВСУ в Орловской области произошло возгорание топлива