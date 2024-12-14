Рейтинг@Mail.ru
В Берлине около двух тысяч человек вышли на встречные протесты - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:37 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/berlin-1989263128.html
В Берлине около двух тысяч человек вышли на встречные протесты
В Берлине около двух тысяч человек вышли на встречные протесты - РИА Новости, 14.12.2024
В Берлине около двух тысяч человек вышли на встречные протесты
Около двух тысяч человек в Берлине вышли на встречные протесты против проходившей в тот же день демонстрации правых экстремистов под лозунгом "За закон и... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T22:37
2024-12-14T22:37
в мире
берлин (город)
бранденбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/02/1913362478_107:176:1786:1120_1920x0_80_0_0_7757173c96efd58430be319ca131a51f.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Около двух тысяч человек в Берлине вышли на встречные протесты против проходившей в тот же день демонстрации правых экстремистов под лозунгом "За закон и порядок: против левого экстремизма и политически мотивированного насилия", в ходе событий пострадали несколько полицейских, сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на полицию. "Несколько тысяч человек вышли на улицы в Фридрихсхайне (район в восточной части Берлина - ред.) против демонстрации правых экстремистов... По данным полиции, встречные протесты не обошлись без насилия. Помимо пиротехники, в сторону полицейских бросали камни, и некоторые из них получили ранения", - говорится в публикации. Как отмечает газета, представитель полиции не смог назвать точное число пострадавших правоохранителей. При этом неясно, были ли атаки встречных демонстрантов направлены против полиции или против правых экстремистов. По оценкам полиции, в 14 зарегистрированных акциях встречных протестов приняли участие от двух с половиной до трех тысяч человек, тогда как в демонстрации ультраправых участвовали около 60 человек. Согласно газете, шествие правоэкстремистов было остановлено полицией после того, как протестующие заблокировали им путь. По данным Tagesspiegel, в ходе событий было задержано около 30 человек, из них восемь участвовали в правоэкстремистской акции, тогда как 20 задержанных были из числа вышедших на встречные протесты. В пресс-службе полиции Берлина также отказались назвать корреспонденту РИА Новости точно число раненых полицейских. Отмечается, что в правоэкстремистской демонстрации приняли участие члены ультраправых группировок "Немецкая молодежь впереди" (Deutsche Jugend voran) и "Молодые и сильные" (Jung und Stark), а также лица, в отношении которых проводились обыски в октябре. В конце октября издание Spiegel сообщало, что немецкая полиция проводит обыски жилья у девяти предполагаемых неонацистов в Берлине и федеральной земле Бранденбург, которых подозревают в совершении жестоких нападений и краж. Среди подозреваемых на тот момент были сторонники организации "Национально-революционная молодежь" (Nationalrevolutionären Jugend), которая является молодежным крылом ультраправой неонацистской партии "Третий путь", а также члены ультраправых группировок "Молодые и сильные" (Jung und Stark) и "Немецкая молодежь впереди" (Deutsche Jugend voran).
https://ria.ru/20241006/germanija-1976614401.html
https://ria.ru/20241005/berlin-1976568738.html
https://ria.ru/20240829/pamyatnik-1969333689.html
берлин (город)
бранденбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/02/1913362478_181:0:1782:1201_1920x0_80_0_0_70a3c1d5f1c6cb260a56bbca4ae71363.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), бранденбург
В мире, Берлин (город), Бранденбург
В Берлине около двух тысяч человек вышли на встречные протесты

Tagesspiegel: в Берлине прошел протест против демонстрации правых экстремистов

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Захари Шойрер
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Около двух тысяч человек в Берлине вышли на встречные протесты против проходившей в тот же день демонстрации правых экстремистов под лозунгом "За закон и порядок: против левого экстремизма и политически мотивированного насилия", в ходе событий пострадали несколько полицейских, сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на полицию.
«
"Несколько тысяч человек вышли на улицы в Фридрихсхайне (район в восточной части Берлина - ред.) против демонстрации правых экстремистов... По данным полиции, встречные протесты не обошлись без насилия. Помимо пиротехники, в сторону полицейских бросали камни, и некоторые из них получили ранения", - говорится в публикации.
Сотрудники полиции Германии - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
В Германии полиция разогнала собрание экстремистов
6 октября, 13:54
Как отмечает газета, представитель полиции не смог назвать точное число пострадавших правоохранителей. При этом неясно, были ли атаки встречных демонстрантов направлены против полиции или против правых экстремистов.
По оценкам полиции, в 14 зарегистрированных акциях встречных протестов приняли участие от двух с половиной до трех тысяч человек, тогда как в демонстрации ультраправых участвовали около 60 человек.
Согласно газете, шествие правоэкстремистов было остановлено полицией после того, как протестующие заблокировали им путь. По данным Tagesspiegel, в ходе событий было задержано около 30 человек, из них восемь участвовали в правоэкстремистской акции, тогда как 20 задержанных были из числа вышедших на встречные протесты.
В пресс-службе полиции Берлина также отказались назвать корреспонденту РИА Новости точно число раненых полицейских.
Полицейские во время акции протеста в Берлине. - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
В Берлине во время пропалестинской демонстрации задержали десять человек
5 октября, 23:58
Отмечается, что в правоэкстремистской демонстрации приняли участие члены ультраправых группировок "Немецкая молодежь впереди" (Deutsche Jugend voran) и "Молодые и сильные" (Jung und Stark), а также лица, в отношении которых проводились обыски в октябре.
В конце октября издание Spiegel сообщало, что немецкая полиция проводит обыски жилья у девяти предполагаемых неонацистов в Берлине и федеральной земле Бранденбург, которых подозревают в совершении жестоких нападений и краж. Среди подозреваемых на тот момент были сторонники организации "Национально-революционная молодежь" (Nationalrevolutionären Jugend), которая является молодежным крылом ультраправой неонацистской партии "Третий путь", а также члены ультраправых группировок "Молодые и сильные" (Jung und Stark) и "Немецкая молодежь впереди" (Deutsche Jugend voran).
Неизвестный вандал исписал анти-израильскими лозунгами памятник, приуроченный протесту женщин 1943 года против ареста их мужей, расположенный в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
В Берлине памятник исписали антиизраильскими лозунгами
29 августа, 20:57
 
В миреБерлин (город)Бранденбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала