https://ria.ru/20241214/berlin-1989263128.html

В Берлине около двух тысяч человек вышли на встречные протесты

В Берлине около двух тысяч человек вышли на встречные протесты - РИА Новости, 14.12.2024

В Берлине около двух тысяч человек вышли на встречные протесты

Около двух тысяч человек в Берлине вышли на встречные протесты против проходившей в тот же день демонстрации правых экстремистов под лозунгом "За закон и... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T22:37

2024-12-14T22:37

2024-12-14T22:37

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Около двух тысяч человек в Берлине вышли на встречные протесты против проходившей в тот же день демонстрации правых экстремистов под лозунгом "За закон и порядок: против левого экстремизма и политически мотивированного насилия", в ходе событий пострадали несколько полицейских, сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на полицию. "Несколько тысяч человек вышли на улицы в Фридрихсхайне (район в восточной части Берлина - ред.) против демонстрации правых экстремистов... По данным полиции, встречные протесты не обошлись без насилия. Помимо пиротехники, в сторону полицейских бросали камни, и некоторые из них получили ранения", - говорится в публикации. Как отмечает газета, представитель полиции не смог назвать точное число пострадавших правоохранителей. При этом неясно, были ли атаки встречных демонстрантов направлены против полиции или против правых экстремистов. По оценкам полиции, в 14 зарегистрированных акциях встречных протестов приняли участие от двух с половиной до трех тысяч человек, тогда как в демонстрации ультраправых участвовали около 60 человек. Согласно газете, шествие правоэкстремистов было остановлено полицией после того, как протестующие заблокировали им путь. По данным Tagesspiegel, в ходе событий было задержано около 30 человек, из них восемь участвовали в правоэкстремистской акции, тогда как 20 задержанных были из числа вышедших на встречные протесты. В пресс-службе полиции Берлина также отказались назвать корреспонденту РИА Новости точно число раненых полицейских. Отмечается, что в правоэкстремистской демонстрации приняли участие члены ультраправых группировок "Немецкая молодежь впереди" (Deutsche Jugend voran) и "Молодые и сильные" (Jung und Stark), а также лица, в отношении которых проводились обыски в октябре. В конце октября издание Spiegel сообщало, что немецкая полиция проводит обыски жилья у девяти предполагаемых неонацистов в Берлине и федеральной земле Бранденбург, которых подозревают в совершении жестоких нападений и краж. Среди подозреваемых на тот момент были сторонники организации "Национально-революционная молодежь" (Nationalrevolutionären Jugend), которая является молодежным крылом ультраправой неонацистской партии "Третий путь", а также члены ультраправых группировок "Молодые и сильные" (Jung und Stark) и "Немецкая молодежь впереди" (Deutsche Jugend voran).

https://ria.ru/20241006/germanija-1976614401.html

https://ria.ru/20241005/berlin-1976568738.html

https://ria.ru/20240829/pamyatnik-1969333689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, берлин (город), бранденбург