https://ria.ru/20241214/berbok-1989183591.html

В Германии заявили об отсутствии у Бербок политического будущего

В Германии заявили об отсутствии у Бербок политического будущего - РИА Новости, 14.12.2024

В Германии заявили об отсутствии у Бербок политического будущего

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок со своими нелепыми заявлениями вызывала смех даже среди политических сторонников нынешнего правительства, и... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T09:13

2024-12-14T09:13

2024-12-14T09:18

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок со своими нелепыми заявлениями вызывала смех даже среди политических сторонников нынешнего правительства, и после ухода с нынешнего поста в связи с ожидаемыми выборами и созданием нового кабмина она больше не сыграет важной роли в политике, предположил в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. На заседании Совета глав МИД стран ОБСЕ в начале декабря Бербок пыталась раскритиковать позицию министра иностранных дел России Сергея Лаврова по Украине, заявив в процессе, что население Европы якобы составляет 1,3 миллиарда человек - почти в два раза больше, чем на самом деле, согласно данным ООН. В феврале 2023 года Бербок заявила, что президент РФ Владимир Путин может повернуть свой политический курс на 360 градусов и якобы осчастливить таким образом весь мир. "Математика - не ее конек, очевидно. Даже люди, поддерживавшие правительство (канцлера Олафа) Шольца, (вице-канцлера Роберта) Хабека, (экс-министра финансов Кристиана) Линднера и Бербок, все смеялись над ней. Публично они этого признать не могли, но я знаю, что все были в ужасе от ее выступлений, особенно, если это экспромпт", - сказал Нимайер. По его словам, шутить про Бербок всегда хорошо, но сама министр против этого - ей хочется быть воспринятой всерьез. Так или иначе, серьезного будущего для Бербок в политике собеседник не видит. "Она уйдет в отставку (из правительства) как обычный член Бундестага, ей дадут какую-нибудь работу, место, чтобы у нее были деньги, но она никогда больше не сыграет важную роль в немецкой политике. Смотреть за ней было слишком страшно", - считает собеседник. Германия в начале ноября столкнулась с правительственным кризисом после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин такого решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В качестве даты вероятных досрочных выборов вследствие возможного отсутствия вотума доверия правительству назначено 23 февраля 2025 года. В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов В среду Шольц сообщил, что направил в бундестаг запрос о проведении голосования по вотуму доверия своему правительству, которое должно пройти 16 декабря.

https://ria.ru/20241206/berbok-1987645261.html

https://ria.ru/20241028/berbok-1980567314.html

https://ria.ru/20241002/berbok-1975861847.html

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Варвара Скокшина

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