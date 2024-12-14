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В белгородском поселке из-за атаки БПЛА погиб ребенок - РИА Новости, 14.12.2024
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11:28 14.12.2024 (обновлено: 15:35 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/belgorod-1989190302.html
В белгородском поселке из-за атаки БПЛА погиб ребенок
В белгородском поселке из-за атаки БПЛА погиб ребенок - РИА Новости, 14.12.2024
В белгородском поселке из-за атаки БПЛА погиб ребенок
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на жилой дом погиб ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T11:28
2024-12-14T15:35
происшествия
белгородская область
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на жилой дом погиб ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.&quot;Погиб девятилетний ребенок. Ранены мама мальчика и второй, семимесячный, ребенок, которые в момент атаки также находились в доме&quot;, — написал он.Скорая увезла девочку с контузией в детскую областную больницу, ее мать с травмой ноги и ушибом мягких тканей отправили в городскую больницу № 2 Белгорода. Им оказывают необходимую помощь.Гладков также уточнил, что отец детей не пострадал.Инцидент произошел в поселке Майский.Губернатор добавил, что в доме пробита крыша, повреждены стены, окна, внутренняя отделка и стоящий в гараже автомобиль. Также в соседнем доме выбило окна, повреждены забор и ворота.Кроме того, система ПВО сбила над Белгородским районом несколько беспилотников, в селе Репное пробита кровля и повреждено остекление.Сейчас на местах работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20241214/obstrel-1989177543.html
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происшествия, белгородская область
Происшествия, Белгородская область
В белгородском поселке из-за атаки БПЛА погиб ребенок

В белгородском поселке при атаке БПЛА погиб ребенок, ранены женщина с младенцем

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на жилой дом погиб ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«

"Погиб девятилетний ребенок. Ранены мама мальчика и второй, семимесячный, ребенок, которые в момент атаки также находились в доме", — написал он.

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Скорая увезла девочку с контузией в детскую областную больницу, ее мать с травмой ноги и ушибом мягких тканей отправили в городскую больницу № 2 Белгорода. Им оказывают необходимую помощь.
Гладков также уточнил, что отец детей не пострадал.
Инцидент произошел в поселке Майский.
Губернатор добавил, что в доме пробита крыша, повреждены стены, окна, внутренняя отделка и стоящий в гараже автомобиль. Также в соседнем доме выбило окна, повреждены забор и ворота.
Кроме того, система ПВО сбила над Белгородским районом несколько беспилотников, в селе Репное пробита кровля и повреждено остекление.
Сейчас на местах работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.
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