https://ria.ru/20241214/belgorod-1989190302.html

В белгородском поселке из-за атаки БПЛА погиб ребенок

В белгородском поселке из-за атаки БПЛА погиб ребенок - РИА Новости, 14.12.2024

В белгородском поселке из-за атаки БПЛА погиб ребенок

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на жилой дом погиб ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T11:28

2024-12-14T11:28

2024-12-14T15:35

происшествия

белгородская область

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на жилой дом погиб ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Погиб девятилетний ребенок. Ранены мама мальчика и второй, семимесячный, ребенок, которые в момент атаки также находились в доме", — написал он.Скорая увезла девочку с контузией в детскую областную больницу, ее мать с травмой ноги и ушибом мягких тканей отправили в городскую больницу № 2 Белгорода. Им оказывают необходимую помощь.Гладков также уточнил, что отец детей не пострадал.Инцидент произошел в поселке Майский.Губернатор добавил, что в доме пробита крыша, повреждены стены, окна, внутренняя отделка и стоящий в гараже автомобиль. Также в соседнем доме выбило окна, повреждены забор и ворота.Кроме того, система ПВО сбила над Белгородским районом несколько беспилотников, в селе Репное пробита кровля и повреждено остекление.Сейчас на местах работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20241214/obstrel-1989177543.html

https://ria.ru/20241214/gorlovka-1989185182.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область