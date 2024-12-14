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Туроператоры надеются на снятие запрета на продажи туров в Абхазию до мая - РИА Новости, 14.12.2024
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07:49 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/ator-1989179765.html
Туроператоры надеются на снятие запрета на продажи туров в Абхазию до мая
Туроператоры надеются на снятие запрета на продажи туров в Абхазию до мая - РИА Новости, 14.12.2024
Туроператоры надеются на снятие запрета на продажи туров в Абхазию до мая
Российские туроператоры регулярно напоминают Минэкономразвития о возможности снятия запрета на продажи туров в Абхазию, который был наложен в связи с... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T07:49
2024-12-14T07:49
абхазия
россия
сочи
артур мурадян
аслан бжания
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские туроператоры регулярно напоминают Минэкономразвития о возможности снятия запрета на продажи туров в Абхазию, который был наложен в связи с внутриполитической ситуацией, и надеются на снятие запрета до середины-конца апреля, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Во второй половине ноября из-за внутриполитической ситуации в Абхазии Минэкономразвития рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в республику, а туроператорам приостановить продажу путевок и не применять штрафные санкции при отмене поездок. "Туроператоры постоянно напоминают Минэкономразвития о том, что ситуация стабилизировалась, но, как я понимаю, до проведения выборов и принятия нового президента в Абхазии ожидать снятия запрета не приходится. Зима для Абхазии - низкий сезон, и мы надеемся, что к началу этапа активных продаж - середине-концу апреля - мы увидим окончательное разрешение политического кризиса и снятие ограничений на продажу комплексного турпродукта", - сказал Мурадян. Он уточнил, что на пике, в первые несколько дней конфликта некоторые туры вставали на возврат. "Сейчас туристы ждут открытия продаж", - подчеркнул эксперт. "Абхазия по турпотоку большие цифры показывает: каждый год это 1,6 миллиона российских туристов. Для наших туристов Абхазия рассматривается как квази-внутреннее направление, которое дешевле Сочи. Без него альтернативу найти будет практически невозможно, с учетом того, что инфраструктура юга России перегружена", - добавил Мурадян. Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.
https://ria.ru/20241202/meksika-1986890826.html
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абхазия, россия, сочи, артур мурадян, аслан бжания, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ассоциация туроператоров россии (атор)
Абхазия, Россия, Сочи, Артур Мурадян, Аслан Бжания, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Туроператоры надеются на снятие запрета на продажи туров в Абхазию до мая

АТОР: туроператоры надеются на снятие запрета на продажи туров в Абхазию до мая

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкОтдыхающие на берегу Черного моря в городе Новый Афон в Абхазии
Отдыхающие на берегу Черного моря в городе Новый Афон в Абхазии - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Отдыхающие на берегу Черного моря в городе Новый Афон в Абхазии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские туроператоры регулярно напоминают Минэкономразвития о возможности снятия запрета на продажи туров в Абхазию, который был наложен в связи с внутриполитической ситуацией, и надеются на снятие запрета до середины-конца апреля, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Во второй половине ноября из-за внутриполитической ситуации в Абхазии Минэкономразвития рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в республику, а туроператорам приостановить продажу путевок и не применять штрафные санкции при отмене поездок.
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"Туроператоры постоянно напоминают Минэкономразвития о том, что ситуация стабилизировалась, но, как я понимаю, до проведения выборов и принятия нового президента в Абхазии ожидать снятия запрета не приходится. Зима для Абхазии - низкий сезон, и мы надеемся, что к началу этапа активных продаж - середине-концу апреля - мы увидим окончательное разрешение политического кризиса и снятие ограничений на продажу комплексного турпродукта", - сказал Мурадян.
Он уточнил, что на пике, в первые несколько дней конфликта некоторые туры вставали на возврат. "Сейчас туристы ждут открытия продаж", - подчеркнул эксперт.
"Абхазия по турпотоку большие цифры показывает: каждый год это 1,6 миллиона российских туристов. Для наших туристов Абхазия рассматривается как квази-внутреннее направление, которое дешевле Сочи. Без него альтернативу найти будет практически невозможно, с учетом того, что инфраструктура юга России перегружена", - добавил Мурадян.
Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.
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АбхазияРоссияСочиАртур МурадянАслан БжанияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Ассоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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