https://ria.ru/20241213/zuby-1988949060.html

Врач: выращивание зубов в Японии вызывает вопросы об их функциональности

Врач: выращивание зубов в Японии вызывает вопросы об их функциональности - РИА Новости, 13.12.2024

Врач: выращивание зубов в Японии вызывает вопросы об их функциональности

Разработка японскими учеными средства, благодаря которому можно стимулировать рост нового набора зубов, является одновременно революционной и спорной, поскольку РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T06:09

2024-12-13T06:09

2024-12-13T06:09

наука

осака (город)

гонконг

киотский университет

япония

в мире

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Разработка японскими учеными средства, благодаря которому можно стимулировать рост нового набора зубов, является одновременно революционной и спорной, поскольку есть вопросы о том, насколько регенерированные зубы функционально и эстетически могут заменить исходные, пишет агентство Франс Пресс со ссылкой на эксперта. В мае группа японских ученых объявила, что планирует приступить к испытаниям для содействия росту новых зубов у людей с аплазией, при которой отмечается отсутствие шести и более зубов. Согласно материалам Медицинского исследовательского института при Больнице Китано в Осаке, для исследований отберут мужчин без видимых проблем со здоровьем в возрасте от 30 до 65 лет, у которых отсутствует один или более моляров. Клинические испытания начались в октябре в больнице Киотского университета. "Утверждение о том, что у людей есть скрытые зубные зачатки, способные производить третий набор зубов, является одновременно революционным и спорным", - заявил агентству клинический профессор эндодонтии в университете Гонконга Чэнфэй Чжан. По его словам, результаты экспериментов на животных поднимают "вопросы о том, могут ли регенерированные зубы функционально и эстетически заменить отсутствующие зубы". Он также предупредил, что даже положительные результаты, наблюдаемые у животных, не всегда напрямую переносятся на людей.

https://ri.ria.ru/20240831/nauka-1969292547.html

https://ria.ru/20240911/zub_mudrosti-1971964670.html

осака (город)

гонконг

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

осака (город), гонконг, киотский университет, япония, в мире