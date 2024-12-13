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Врач: выращивание зубов в Японии вызывает вопросы об их функциональности - РИА Новости, 13.12.2024
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Наука
 
06:09 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/zuby-1988949060.html
Врач: выращивание зубов в Японии вызывает вопросы об их функциональности
Врач: выращивание зубов в Японии вызывает вопросы об их функциональности - РИА Новости, 13.12.2024
Врач: выращивание зубов в Японии вызывает вопросы об их функциональности
Разработка японскими учеными средства, благодаря которому можно стимулировать рост нового набора зубов, является одновременно революционной и спорной, поскольку РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T06:09
2024-12-13T06:09
наука
осака (город)
гонконг
киотский университет
япония
в мире
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Разработка японскими учеными средства, благодаря которому можно стимулировать рост нового набора зубов, является одновременно революционной и спорной, поскольку есть вопросы о том, насколько регенерированные зубы функционально и эстетически могут заменить исходные, пишет агентство Франс Пресс со ссылкой на эксперта. В мае группа японских ученых объявила, что планирует приступить к испытаниям для содействия росту новых зубов у людей с аплазией, при которой отмечается отсутствие шести и более зубов. Согласно материалам Медицинского исследовательского института при Больнице Китано в Осаке, для исследований отберут мужчин без видимых проблем со здоровьем в возрасте от 30 до 65 лет, у которых отсутствует один или более моляров. Клинические испытания начались в октябре в больнице Киотского университета. "Утверждение о том, что у людей есть скрытые зубные зачатки, способные производить третий набор зубов, является одновременно революционным и спорным", - заявил агентству клинический профессор эндодонтии в университете Гонконга Чэнфэй Чжан. По его словам, результаты экспериментов на животных поднимают "вопросы о том, могут ли регенерированные зубы функционально и эстетически заменить отсутствующие зубы". Он также предупредил, что даже положительные результаты, наблюдаемые у животных, не всегда напрямую переносятся на людей.
https://ri.ria.ru/20240831/nauka-1969292547.html
https://ria.ru/20240911/zub_mudrosti-1971964670.html
осака (город)
гонконг
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осака (город), гонконг, киотский университет, япония, в мире
Наука, Осака (город), Гонконг, Киотский университет, Япония, В мире
Врач: выращивание зубов в Японии вызывает вопросы об их функциональности

Франс Пресс: японские ученые предложили стимулировать рост новых зубов

© iStock.com / NikodashЖенщина на приеме у стоматолога
Женщина на приеме у стоматолога - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© iStock.com / Nikodash
Женщина на приеме у стоматолога. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Разработка японскими учеными средства, благодаря которому можно стимулировать рост нового набора зубов, является одновременно революционной и спорной, поскольку есть вопросы о том, насколько регенерированные зубы функционально и эстетически могут заменить исходные, пишет агентство Франс Пресс со ссылкой на эксперта.
В мае группа японских ученых объявила, что планирует приступить к испытаниям для содействия росту новых зубов у людей с аплазией, при которой отмечается отсутствие шести и более зубов. Согласно материалам Медицинского исследовательского института при Больнице Китано в Осаке, для исследований отберут мужчин без видимых проблем со здоровьем в возрасте от 30 до 65 лет, у которых отсутствует один или более моляров. Клинические испытания начались в октябре в больнице Киотского университета.
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"Утверждение о том, что у людей есть скрытые зубные зачатки, способные производить третий набор зубов, является одновременно революционным и спорным", - заявил агентству клинический профессор эндодонтии в университете Гонконга Чэнфэй Чжан.
По его словам, результаты экспериментов на животных поднимают "вопросы о том, могут ли регенерированные зубы функционально и эстетически заменить отсутствующие зубы". Он также предупредил, что даже положительные результаты, наблюдаемые у животных, не всегда напрямую переносятся на людей.
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