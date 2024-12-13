https://ria.ru/20241213/zoopark-1988953295.html

В Московском зоопарке рассказали, чем кормят медведей

В Московском зоопарке рассказали, чем кормят медведей - РИА Новости, 13.12.2024

В Московском зоопарке рассказали, чем кормят медведей

Рацион белых медведей, живущих в Московском зоопарке, в основном состоит из белковой пищи, меню бурого и гималайского медведей включает в основном продукты... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T07:45

2024-12-13T07:45

2024-12-13T07:47

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Рацион белых медведей, живущих в Московском зоопарке, в основном состоит из белковой пищи, меню бурого и гималайского медведей включает в основном продукты растительного происхождения, а панды предпочитают бамбук, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. День медведя ежегодно отмечается 13 декабря во многих регионах России. "Рацион белых медведей в основном состоит из белковой пищи. Им дают мясо - это говядина, рыба, индейка, курица, в рацион также включены овощи и сезонные фрукты. Также полярным медведям дают витаминно-минеральный комплекс. Кормление животных проводится три раза в день – утренний прием, с 9.00 до 10.00, дневной на показательных кормлениях и вечерний. Отдельно подготавливается кормление на тренингах", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что белые медведи зимой так же активны, как и летом. Чтобы стимулировать активность животных, сотрудники приносят им различные предметы, с которыми те придумывают разные занятия. В бассейн запускают карпов, чтобы хищники вылавливали их. "Также на Новой территории можно увидеть бурого и гималайских медведей. Бурый медведь Гром приехал в Московский зоопарк из Донбасса. Его эвакуировали оттуда осенью 2022 года. Гималайские медведи Аладин и Бабуля живут по соседству с Громом на экспозиции "Остров зверей". Сейчас эти животные не очень активны, так как они вот-вот впадут в зимнюю спячку. Также на Старой территории зоопарка живут еще два гималайских медведя: самец Вася и самка Фаня. Сон у бурого и гималайских медведей неглубокий. В помещении, где они спят, отключают отопление, и температура внутри становится почти такой, как на улице. В период зимнего сна рядом с медведями ни в коем случае нельзя шуметь. Любой резкий звук - будь то хлопок двери или какой-либо технический шум - может прервать чуткий медвежий сон", - добавили в зоосаде. В зоопарке уточнили, что в отличие от белого, рацион бурого и гималайского медведей состоит в основном из продуктов растительного происхождения - это овощи, фрукты, а также гречневая, овсяная или рисовая каша. Также животным дают белковую пищу – говядину или красную рыбу. Во время тренинга медведей приучают к таким манипуляциям как открытие рта, осмотр ротовой полости, осмотр области живота и паха, осмотр лап. Также во время занятий животные позволяют сделать им имитацию укола специальным тренажерным шприцем. "В Московском зоопарке большие панды живут в условиях, максимально приближенных к их природной среде. Они получают свежий бамбук три раза в сутки: в 9.00, 13.00 и 16.00. Именно бамбук является основной составляющей их рациона, который тщательно подбирается... Большую часть дня панды проводят в спокойствии, находясь 15-17 часов во сне. Когда они не спят, их основная активность заключается в поедании бамбука и других угощений. Свежий снег часто вызывает у панд игривое настроение", - пояснили в пресс-службе. Там напомнили, что в конце августа в зоопарк приехал малайский медвежонок, маленькая самочка, недавно ей исполнилось девять месяцев. Медведи по своей натуре собиратели: они постоянно ищут еду, собирают ягоды и фрукты, копают коренья или едят насекомых. Малайские медведи – тропические животные, зимой они не впадают в спячку. Медведица в Московском зоопарке спит всю ночь, также днем у нее недолгий "тихий час".

https://ria.ru/20241102/medvezhonok-1981487365.html

https://ria.ru/20241128/zoopark-1986311097.html

https://ria.ru/20241122/zoopark-1985227116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, донбасс, московский зоопарк