https://ria.ru/20241213/zinoveva-1989108345.html

Около 10 инвестпроектов в сфере детских товаров реализуется в Подмосковье

Около 10 инвестпроектов в сфере детских товаров реализуется в Подмосковье - РИА Новости, 13.12.2024

Около 10 инвестпроектов в сфере детских товаров реализуется в Подмосковье

Порядка 10 инвестиционных проектов, относящихся к индустрии детских товаров, реализуется в Подмосковье с 2022 года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T17:20

2024-12-13T17:20

2024-12-13T17:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Порядка 10 инвестиционных проектов, относящихся к индустрии детских товаров, реализуется в Подмосковье с 2022 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В 2022 году практически вся индустрия детских товаров была отнесена к сфере импортозамещения, что, в свою очередь, стало стимулом для активной инвестиционной деятельности в этой сфере. В Московской области за этот период было заявлено к реализации порядка 10 инвестпроектов, относящихся к индустрии детских товаров", - рассказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что суммарный объем инвестиций по этим проектам – более 19 миллиардов рублей. Часть предприятий уже работают и выпускают продукцию, другие проекты еще в стадии реализации. Зиновьева добавила, что проекты реализуются в самых разных направлениях — это детское питание, игрушки, игровые площадки и многое другое.

https://ria.ru/20241213/podmoskove-1989104010.html

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московская область (подмосковье)