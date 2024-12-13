https://ria.ru/20241213/zimnikov-1989037028.html

Умер актер Владимир Зимников

Умер актер Владимир Зимников - РИА Новости, 13.12.2024

Умер актер Владимир Зимников

Советский и российский актер кино и театра Владимир Зимников, снявшийся в сериале "Жизнь и судьба" и в фильме "Зоя", скончался в возрасте 74 лет в Самаре,... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T12:55

2024-12-13T12:55

2024-12-13T12:55

самара

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989034799_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_80f63386192c9a620f85b880aa493b60.jpg

САМАРА, 13 дек - РИА Новости. Советский и российский актер кино и театра Владимир Зимников, снявшийся в сериале "Жизнь и судьба" и в фильме "Зоя", скончался в возрасте 74 лет в Самаре, сообщил Самарский театр юного зрителя "СамАрт" на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Сегодня не стало актера театра "СамАрт" Владимира Ивановича Зимникова. Более 50 лет Владимир Иванович служил (самарскому - ред.) театру... До последнего Владимир Иванович репетировал в спектакле по Брехту "Добрый человек из Сычуани". Доброта и отзывчивость, высокая театральная культура, неземная любовь к своей жене Ларочке. Таким мы запомним нашего Владимира Ивановича", - говорится в сообщении. Причина смерти не уточняется. Зимников родился в сентябре 1950 года, в 1972 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В качестве артиста Зимников дебютировал на сцене Ленинградского Малого драматического театра в спектакле "Судьба барабанщика" Аркадия Гайдара, исполнив роль Сергея Щербачева. В Куйбышевском ТЮЗе играл в детских спектаклях, при этом он запомнился и по "взрослым" ролям Дубровского, Жадова Островского, Костылева Горького, Фигаро Бомарше, Фомы Коршунова Шолохова. Позднее Зимников работал в Брянском государственном драматическом театре, театрах "Самарская площадь", "Камерная сцена", "Понедельник". С 2007 года артист вернулся в самарский ТЮЗ, где сыграл Николая Петровича Кирсанова ("Отцы и дети" Тургенева), Мартына Прокофьича Нарокова ("Таланты и поклонники" Островского) и другие роли.

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

самара