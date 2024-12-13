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Умер актер Владимир Зимников - РИА Новости, 13.12.2024
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12:55 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/zimnikov-1989037028.html
Умер актер Владимир Зимников
Умер актер Владимир Зимников - РИА Новости, 13.12.2024
Умер актер Владимир Зимников
Советский и российский актер кино и театра Владимир Зимников, снявшийся в сериале "Жизнь и судьба" и в фильме "Зоя", скончался в возрасте 74 лет в Самаре,... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T12:55
2024-12-13T12:55
самара
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САМАРА, 13 дек - РИА Новости. Советский и российский актер кино и театра Владимир Зимников, снявшийся в сериале "Жизнь и судьба" и в фильме "Зоя", скончался в возрасте 74 лет в Самаре, сообщил Самарский театр юного зрителя "СамАрт" на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Сегодня не стало актера театра "СамАрт" Владимира Ивановича Зимникова. Более 50 лет Владимир Иванович служил (самарскому - ред.) театру... До последнего Владимир Иванович репетировал в спектакле по Брехту "Добрый человек из Сычуани". Доброта и отзывчивость, высокая театральная культура, неземная любовь к своей жене Ларочке. Таким мы запомним нашего Владимира Ивановича", - говорится в сообщении. Причина смерти не уточняется. Зимников родился в сентябре 1950 года, в 1972 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В качестве артиста Зимников дебютировал на сцене Ленинградского Малого драматического театра в спектакле "Судьба барабанщика" Аркадия Гайдара, исполнив роль Сергея Щербачева. В Куйбышевском ТЮЗе играл в детских спектаклях, при этом он запомнился и по "взрослым" ролям Дубровского, Жадова Островского, Костылева Горького, Фигаро Бомарше, Фомы Коршунова Шолохова. Позднее Зимников работал в Брянском государственном драматическом театре, театрах "Самарская площадь", "Камерная сцена", "Понедельник". С 2007 года артист вернулся в самарский ТЮЗ, где сыграл Николая Петровича Кирсанова ("Отцы и дети" Тургенева), Мартына Прокофьича Нарокова ("Таланты и поклонники" Островского) и другие роли.
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Самара
Умер актер Владимир Зимников

В Самаре умер актер Владимир Зимников

© Фото : СамАртВладимир Зимников
Владимир Зимников - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : СамАрт
Владимир Зимников. Архивное фото
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САМАРА, 13 дек - РИА Новости. Советский и российский актер кино и театра Владимир Зимников, снявшийся в сериале "Жизнь и судьба" и в фильме "Зоя", скончался в возрасте 74 лет в Самаре, сообщил Самарский театр юного зрителя "СамАрт" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
«
"Сегодня не стало актера театра "СамАрт" Владимира Ивановича Зимникова. Более 50 лет Владимир Иванович служил (самарскому - ред.) театру... До последнего Владимир Иванович репетировал в спектакле по Брехту "Добрый человек из Сычуани". Доброта и отзывчивость, высокая театральная культура, неземная любовь к своей жене Ларочке. Таким мы запомним нашего Владимира Ивановича", - говорится в сообщении.
Причина смерти не уточняется.
Зимников родился в сентябре 1950 года, в 1972 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В качестве артиста Зимников дебютировал на сцене Ленинградского Малого драматического театра в спектакле "Судьба барабанщика" Аркадия Гайдара, исполнив роль Сергея Щербачева.
В Куйбышевском ТЮЗе играл в детских спектаклях, при этом он запомнился и по "взрослым" ролям Дубровского, Жадова Островского, Костылева Горького, Фигаро Бомарше, Фомы Коршунова Шолохова. Позднее Зимников работал в Брянском государственном драматическом театре, театрах "Самарская площадь", "Камерная сцена", "Понедельник".
С 2007 года артист вернулся в самарский ТЮЗ, где сыграл Николая Петровича Кирсанова ("Отцы и дети" Тургенева), Мартына Прокофьича Нарокова ("Таланты и поклонники" Островского) и другие роли.
 
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