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Свердловский союз журналистов почтил память военкора Журавлева - РИА Новости, 13.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:26 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/zhurnalist-1989065192.html
Свердловский союз журналистов почтил память военкора Журавлева
Свердловский союз журналистов почтил память военкора Журавлева - РИА Новости, 13.12.2024
Свердловский союз журналистов почтил память военкора Журавлева
Сотрудники свердловского союза журналистов почтили память военкора РИА Новости Ростислава Журавлева в канун Дня памяти журналистов, погибших при исполнении... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T14:26
2024-12-13T14:26
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
украина
ростислав журавлев
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Сотрудники свердловского союза журналистов почтили память военкора РИА Новости Ростислава Журавлева в канун Дня памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, передает корреспондент РИА Новости. Представители свердловского творческого союза журналистов, а также сотрудники пресс-службы Уральского округа Росгвардии собрались возле памятника Журавлеву на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге. Присутствующие почтили память погибшего в зоне СВО коллеги, возложили на могилу цветы и убрали снег около памятника. Ростислав Журавлев – военный журналист РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого - в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области, через четыре дня после своего дня рождения. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
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РИА Новости
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4.7
96
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РИА Новости
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5
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россия, запорожская область, украина, ростислав журавлев, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Украина, Ростислав Журавлев, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины
Свердловский союз журналистов почтил память военкора Журавлева

Свердловские журналисты почтили память военкора РИА Новости Журавлева

© РИА НовостиСотрудники свердловского союза журналистов почтили память военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего летом 2023 в результате обстрела ВСУ
Сотрудники свердловского союза журналистов почтили память военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего летом 2023 в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости
Сотрудники свердловского союза журналистов почтили память военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего летом 2023 в результате обстрела ВСУ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Сотрудники свердловского союза журналистов почтили память военкора РИА Новости Ростислава Журавлева в канун Дня памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, передает корреспондент РИА Новости.
Представители свердловского творческого союза журналистов, а также сотрудники пресс-службы Уральского округа Росгвардии собрались возле памятника Журавлеву на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге. Присутствующие почтили память погибшего в зоне СВО коллеги, возложили на могилу цветы и убрали снег около памятника.
Ростислав Журавлев – военный журналист РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого - в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области, через четыре дня после своего дня рождения. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьУкраинаРостислав ЖуравлевВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы Украины
 
 
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