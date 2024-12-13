https://ria.ru/20241213/zhiteli-1989047831.html

Жители друзской деревни в Сирии высказались за присоединение к Израилю

Жители друзской деревни в Сирии высказались за присоединение к Израилю - РИА Новости, 13.12.2024

Жители друзской деревни в Сирии высказались за присоединение к Израилю

Жители крупной друзской деревни на юге Сирии высказались за присоединение к Израилю на фоне опасений за свою судьбу после прихода к власти в Дамаске оппозиции... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T13:43

2024-12-13T13:43

2024-12-13T19:59

в мире

сирия

израиль

дамаск (город)

башар асад

биньямин нетаньяху

оон

браво

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 дек - РИА Новости. Жители крупной друзской деревни на юге Сирии высказались за присоединение к Израилю на фоне опасений за свою судьбу после прихода к власти в Дамаске оппозиции суннитского толка, сообщила в пятницу израильская гостелерадиокомпания Kan. Kan анализирует видео, на котором, как утверждается, десятки жителей деревни Хадер, расположенной на сирийской границе буферной зоны, устроили собрание и потребовали "выбрать наименьшее из двух зол". По их мнению, стать частью Израиля будет более безопасным для сирийских друзов, чем остаться в Сирии с учетом смены власти в Дамаске. Видео, подлинность которого не подтверждена, широко расходится в социальных сетях. "Мы хотим присоединения к израильским Голанам, чтобы сохранить нашу честь, и это касается всех окрестных деревень, потому что судьба Хадера – это судьба всего нашего региона. Мы просим присоединиться к нашему народу на Голанах и жить свободно и достойно", - цитирует портал Ynet одного из спикеров на видео. Голанские высоты являются историческим местом обитания друзов - этноконфессиональной группы арабов, которые исповедуют свою версию ислама и проживают главным образом в Сирии, Ливане и Израиле. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль занял часть Голанских высот, в результате чего четыре сирийских друзских деревни стали частью еврейского государства. Деревня Хадер оказалась отрезанной от других поселков в этом районе. Известны случаи, что по итогу этого конфликта некоторые друзские семьи оказались разделенными. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции. Израиль активно укрепляет оборону на Голанских высотах на фоне ухода Башара Асада с поста президента Сирии и завладения значительной части страны силами вооруженной оппозиции. Ранее в МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".

https://ria.ru/20241209/izrail-1988070663.html

https://ria.ru/20241213/siriya-1988932403.html

https://ria.ru/20241208/izrail-1987948202.html

сирия

израиль

дамаск (город)

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Варвара Скокшина

в мире, сирия, израиль, дамаск (город), башар асад, биньямин нетаньяху, оон, браво