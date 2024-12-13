https://ria.ru/20241213/zheneva-1989181123.html

Полуголые украинки повредили бензопилой памятник у здания ООН в Женеве

Полуголые украинки повредили бензопилой памятник у здания ООН в Женеве - РИА Новости, 14.12.2024

Полуголые украинки повредили бензопилой памятник у здания ООН в Женеве

Полуголые украинки из феминистского движения Femen повредили бензопилой памятник перед штаб-квартирой ООН в Женеве, сообщило движение в соцсети X. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-13T15:35

2024-12-13T15:35

2024-12-14T08:18

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ЖЕНЕВА, 13 дек - РИА Новости. Полуголые украинки из феминистского движения Femen повредили бензопилой памятник перед штаб-квартирой ООН в Женеве, сообщило движение в соцсети X. "Сегодня Femen устроили акцию протеста возле "Сломанного стула" в Женеве - символа борьбы с противопехотными минами, которые калечат и убивают мирных жителей", - говорится в публикации. Таким образом, согласно сообщению, две участницы движения выразили недовольство в связи с позицией ООН на фоне ситуации на Украине. Они задержаны. Публикация сопровождается фотографией, на которой видна полуголая женщина с бензопилой в руках, повреждающая памятник.

https://ria.ru/20240409/parasyuk-1938910800.html

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Максим Зубков

в мире, украина, женева (город), оон, femen