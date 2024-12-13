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Полуголые украинки повредили бензопилой памятник у здания ООН в Женеве - РИА Новости, 14.12.2024
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15:35 13.12.2024 (обновлено: 08:18 14.12.2024)
https://ria.ru/20241213/zheneva-1989181123.html
Полуголые украинки повредили бензопилой памятник у здания ООН в Женеве
Полуголые украинки повредили бензопилой памятник у здания ООН в Женеве - РИА Новости, 14.12.2024
Полуголые украинки повредили бензопилой памятник у здания ООН в Женеве
Полуголые украинки из феминистского движения Femen повредили бензопилой памятник перед штаб-квартирой ООН в Женеве, сообщило движение в соцсети X. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-13T15:35
2024-12-14T08:18
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ЖЕНЕВА, 13 дек - РИА Новости. Полуголые украинки из феминистского движения Femen повредили бензопилой памятник перед штаб-квартирой ООН в Женеве, сообщило движение в соцсети X. "Сегодня Femen устроили акцию протеста возле "Сломанного стула" в Женеве - символа борьбы с противопехотными минами, которые калечат и убивают мирных жителей", - говорится в публикации. Таким образом, согласно сообщению, две участницы движения выразили недовольство в связи с позицией ООН на фоне ситуации на Украине. Они задержаны. Публикация сопровождается фотографией, на которой видна полуголая женщина с бензопилой в руках, повреждающая памятник.
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в мире, украина, женева (город), оон, femen
В мире, Украина, Женева (город), ООН, Femen
Полуголые украинки повредили бензопилой памятник у здания ООН в Женеве

В Женеве проукраинские активистки повредили памятник у здания ООН бензопилой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 13 дек - РИА Новости. Полуголые украинки из феминистского движения Femen повредили бензопилой памятник перед штаб-квартирой ООН в Женеве, сообщило движение в соцсети X.
"Сегодня Femen устроили акцию протеста возле "Сломанного стула" в Женеве - символа борьбы с противопехотными минами, которые калечат и убивают мирных жителей", - говорится в публикации.
Таким образом, согласно сообщению, две участницы движения выразили недовольство в связи с позицией ООН на фоне ситуации на Украине. Они задержаны.
Публикация сопровождается фотографией, на которой видна полуголая женщина с бензопилой в руках, повреждающая памятник.
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