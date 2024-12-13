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Полуголые украинки повредили бензопилой памятник у здания ООН в Женеве
Полуголые украинки повредили бензопилой памятник у здания ООН в Женеве - РИА Новости, 14.12.2024
Полуголые украинки повредили бензопилой памятник у здания ООН в Женеве
Полуголые украинки из феминистского движения Femen повредили бензопилой памятник перед штаб-квартирой ООН в Женеве, сообщило движение в соцсети X. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-13T15:35
2024-12-13T15:35
2024-12-14T08:18
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ЖЕНЕВА, 13 дек - РИА Новости. Полуголые украинки из феминистского движения Femen повредили бензопилой памятник перед штаб-квартирой ООН в Женеве, сообщило движение в соцсети X. "Сегодня Femen устроили акцию протеста возле "Сломанного стула" в Женеве - символа борьбы с противопехотными минами, которые калечат и убивают мирных жителей", - говорится в публикации. Таким образом, согласно сообщению, две участницы движения выразили недовольство в связи с позицией ООН на фоне ситуации на Украине. Они задержаны. Публикация сопровождается фотографией, на которой видна полуголая женщина с бензопилой в руках, повреждающая памятник.
https://ria.ru/20240409/parasyuk-1938910800.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, женева (город), оон, femen
В мире, Украина, Женева (город), ООН, Femen
Полуголые украинки повредили бензопилой памятник у здания ООН в Женеве
В Женеве проукраинские активистки повредили памятник у здания ООН бензопилой