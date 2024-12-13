https://ria.ru/20241213/zelenskiy-1989135178.html

Reuters сообщило о приглашении Зеленского на встречу в Брюсселе

Reuters сообщило о приглашении Зеленского на встречу в Брюсселе - РИА Новости, 13.12.2024

Reuters сообщило о приглашении Зеленского на встречу в Брюсселе

Главы ФРГ, Франции, Польши, Италии, Великобритании, а также НАТО и ЕС решили пригласить Владимира Зеленского на встречу в Брюсселе, передает агентство Рейтер со РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T19:05

2024-12-13T19:05

2024-12-13T19:05

в мире

украина

брюссель

германия

дональд трамп

владимир зеленский

марк рютте

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_16e658f18d4b086785b345523a87a487.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.. Главы ФРГ, Франции, Польши, Италии, Великобритании, а также НАТО и ЕС решили пригласить Владимира Зеленского на встречу в Брюсселе, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники. По данным агентства, встреча должна пройти в среду, на ней будет обсуждаться оказание помощи Украине. "Зеленский посетит встречу лидеров Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, НАТО и ЕС в Брюсселе в среду, чтобы обсудить поддержку его стране в конфликте", - заявили агентству источники, знакомые с ситуацией. Как уточняет агентство, мероприятие, которое будет организовано генсеком НАТО Марком Рютте, состоится в тот же день, когда лидеры также встретятся на саммите стран ЕС и Западных Балкан в Брюсселе. Оно будет включать в себя совместную и несколько двусторонних встреч с Зеленским. "Это будет не встреча, на которой будут приниматься конкретные решения, а скорее политическая встреча для обсуждения предстоящих недель и месяцев (конфликта - ред.)", - добавил агентству один неназванный источник, осведомленный о встрече. Рейтер добавляет, что встреча будет проходить на фоне возможной смены подхода США к конфликту на Украине после инаугурации победившего на президентских выборах Дональда Трампа. Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.

https://ria.ru/20241213/zelenskiy-1989014525.html

https://ria.ru/20241213/ssha-1989104715.html

украина

брюссель

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, брюссель, германия, дональд трамп, владимир зеленский, марк рютте, нато, евросоюз, выборы президента сша — 2024