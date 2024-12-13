Рейтинг@Mail.ru
Reuters сообщило о приглашении Зеленского на встречу в Брюсселе - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:05 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/zelenskiy-1989135178.html
Reuters сообщило о приглашении Зеленского на встречу в Брюсселе
Reuters сообщило о приглашении Зеленского на встречу в Брюсселе - РИА Новости, 13.12.2024
Reuters сообщило о приглашении Зеленского на встречу в Брюсселе
Главы ФРГ, Франции, Польши, Италии, Великобритании, а также НАТО и ЕС решили пригласить Владимира Зеленского на встречу в Брюсселе, передает агентство Рейтер со РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T19:05
2024-12-13T19:05
в мире
украина
брюссель
германия
дональд трамп
владимир зеленский
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_16e658f18d4b086785b345523a87a487.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.. Главы ФРГ, Франции, Польши, Италии, Великобритании, а также НАТО и ЕС решили пригласить Владимира Зеленского на встречу в Брюсселе, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники. По данным агентства, встреча должна пройти в среду, на ней будет обсуждаться оказание помощи Украине. "Зеленский посетит встречу лидеров Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, НАТО и ЕС в Брюсселе в среду, чтобы обсудить поддержку его стране в конфликте", - заявили агентству источники, знакомые с ситуацией. Как уточняет агентство, мероприятие, которое будет организовано генсеком НАТО Марком Рютте, состоится в тот же день, когда лидеры также встретятся на саммите стран ЕС и Западных Балкан в Брюсселе. Оно будет включать в себя совместную и несколько двусторонних встреч с Зеленским. "Это будет не встреча, на которой будут приниматься конкретные решения, а скорее политическая встреча для обсуждения предстоящих недель и месяцев (конфликта - ред.)", - добавил агентству один неназванный источник, осведомленный о встрече. Рейтер добавляет, что встреча будет проходить на фоне возможной смены подхода США к конфликту на Украине после инаугурации победившего на президентских выборах Дональда Трампа. Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.
https://ria.ru/20241213/zelenskiy-1989014525.html
https://ria.ru/20241213/ssha-1989104715.html
украина
брюссель
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_2c45ffaa2505652f6e20e95d20b89cb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, брюссель, германия, дональд трамп, владимир зеленский, марк рютте, нато, евросоюз, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, Брюссель, Германия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Марк Рютте, НАТО, Евросоюз, Выборы президента США — 2024
Reuters сообщило о приглашении Зеленского на встречу в Брюсселе

Лидеры Германии, Франции и ЕС пригласили Зеленского на встречу в Брюсселе

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.. Главы ФРГ, Франции, Польши, Италии, Великобритании, а также НАТО и ЕС решили пригласить Владимира Зеленского на встречу в Брюсселе, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники.
По данным агентства, встреча должна пройти в среду, на ней будет обсуждаться оказание помощи Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Зеленский сделал заявление после массированного удара по Украине
Вчера, 12:01
"Зеленский посетит встречу лидеров Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, НАТО и ЕС в Брюсселе в среду, чтобы обсудить поддержку его стране в конфликте", - заявили агентству источники, знакомые с ситуацией.
Как уточняет агентство, мероприятие, которое будет организовано генсеком НАТО Марком Рютте, состоится в тот же день, когда лидеры также встретятся на саммите стран ЕС и Западных Балкан в Брюсселе. Оно будет включать в себя совместную и несколько двусторонних встреч с Зеленским.
"Это будет не встреча, на которой будут приниматься конкретные решения, а скорее политическая встреча для обсуждения предстоящих недель и месяцев (конфликта - ред.)", - добавил агентству один неназванный источник, осведомленный о встрече.
Рейтер добавляет, что встреча будет проходить на фоне возможной смены подхода США к конфликту на Украине после инаугурации победившего на президентских выборах Дональда Трампа.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
"Возьми трубку". В США обратились к Зеленскому
Вчера, 16:59
 
В миреУкраинаБрюссельГерманияДональд ТрампВладимир ЗеленскийМарк РюттеНАТОЕвросоюзВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала