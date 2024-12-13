Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал заявление после массированного удара по Украине - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/zelenskiy-1989014525.html
Зеленский сделал заявление после массированного удара по Украине
Зеленский сделал заявление после массированного удара по Украине - РИА Новости, 13.12.2024
Зеленский сделал заявление после массированного удара по Украине
Массированный удар по Украине в пятницу был одним из самых масштабных, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T12:01
2024-12-13T12:01
в мире
украина
одесса
кременчуг
герман галущенко
владимир зеленский
геннадий труханов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557090_0:33:3071:1760_1920x0_80_0_0_b81cc86d73ddd2b5beabefe84b7b0621.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Массированный удар по Украине в пятницу был одним из самых масштабных, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале."Это был один из масштабных ударов, направленных на нашу энергетическую инфраструктуру", — написал он.Сегодня министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке по энергетическим объектам страны. Украинское агентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а украинский телеканал ТСН — о взрывах в Харьковской области. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял о серии взрывов в Одессе.В ответ на удары ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
https://ria.ru/20241213/ukraina-1989005928.html
https://ria.ru/20241213/posol-1989009122.html
украина
одесса
кременчуг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557090_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_43e1d3fb058aab6a630f7f651b6d69d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесса, кременчуг, герман галущенко, владимир зеленский, геннадий труханов, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Одесса, Кременчуг, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Геннадий Труханов, Вооруженные силы Украины
Зеленский сделал заявление после массированного удара по Украине

Зеленский назвал удар по Украине в пятницу одним из самых масштабных

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Массированный удар по Украине в пятницу был одним из самых масштабных, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
«
"Это был один из масштабных ударов, направленных на нашу энергетическую инфраструктуру", — написал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
"Опасная эскалация". На Западе сделали предупреждение по Украине
Вчера, 11:16
Сегодня министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке по энергетическим объектам страны. Украинское агентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а украинский телеканал ТСН — о взрывах в Харьковской области. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял о серии взрывов в Одессе.
В ответ на удары ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
"Поклонник фашистов". В Германии резко высказались об украинском после
Вчера, 11:40
 
В миреУкраинаОдессаКременчугГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийГеннадий ТрухановВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала