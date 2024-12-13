https://ria.ru/20241213/zelenskiy-1989014525.html

Зеленский сделал заявление после массированного удара по Украине

Зеленский сделал заявление после массированного удара по Украине - РИА Новости, 13.12.2024

Зеленский сделал заявление после массированного удара по Украине

Массированный удар по Украине в пятницу был одним из самых масштабных, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T12:01

2024-12-13T12:01

2024-12-13T12:01

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геннадий труханов

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Массированный удар по Украине в пятницу был одним из самых масштабных, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале."Это был один из масштабных ударов, направленных на нашу энергетическую инфраструктуру", — написал он.Сегодня министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке по энергетическим объектам страны. Украинское агентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а украинский телеканал ТСН — о взрывах в Харьковской области. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял о серии взрывов в Одессе.В ответ на удары ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

https://ria.ru/20241213/ukraina-1989005928.html

https://ria.ru/20241213/posol-1989009122.html

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в мире, украина, одесса, кременчуг, герман галущенко, владимир зеленский, геннадий труханов, вооруженные силы украины