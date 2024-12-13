Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, с какой проблемой может столкнуться Зеленский - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 13.12.2024 (обновлено: 15:09 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/zelenskiy-1988993679.html
На Западе раскрыли, с какой проблемой может столкнуться Зеленский
На Западе раскрыли, с какой проблемой может столкнуться Зеленский - РИА Новости, 13.12.2024
На Западе раскрыли, с какой проблемой может столкнуться Зеленский
Владимиру Зеленскому придется выпрашивать у своих европейских союзников новые денежные средства после того, как выделенные 50 миллиардов закончатся, пишет... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T10:15
2024-12-13T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
европа
владимир зеленский
g7
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984968669_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_42c5ef4f452e22aa3218c7ac91519494.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется выпрашивать у своих европейских союзников новые денежные средства после того, как выделенные 50 миллиардов закончатся, пишет Responsible Statecraft."Кредит ЕС в размере 20 миллиардов долларов включает пункт о том, что Украина в конечном итоге должна будет вернуть капитал, если доходы от замороженных российских активов или военные репарации от России не поступят. &lt;…&gt; Рейтинговые агентства понизили статус Украины до уровня дефолта в июле, что означает, что она фактически отрезана от доступа к новому кредитованию от международных инвесторов. Как только 50 миллиардов долларов от G7 закончатся, Зеленскому или тому, кто сменит его после прекращения огня и выборов, которые он, по всей видимости, проиграет, придется вернуться за добавкой", — говорится в материале.Отмечается, что Европа и США ставят себя в опасное положение из-за выдачи Украине кредитов, которые та не способна погасить самостоятельно, притом что погашение долгов из замороженных российских активов может вскоре прекратиться.В декабре Минфин США объявил о выделении Украине займа в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что заем Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, а основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Заем Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран — членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы страны. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в стране.
https://ria.ru/20241212/ssha-1988900496.html
https://ria.ru/20241211/kredit-1988643229.html
https://ria.ru/20241211/musk-1988555532.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984968669_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1f607e76b115ecd48064e52ff42399e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, европа, владимир зеленский, g7, евросоюз, euroclear
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Европа, Владимир Зеленский, G7, Евросоюз, Euroclear
На Западе раскрыли, с какой проблемой может столкнуться Зеленский

RS: Зеленский столкнется с трудностями при получении новых кредитов

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется выпрашивать у своих европейских союзников новые денежные средства после того, как выделенные 50 миллиардов закончатся, пишет Responsible Statecraft.
"Кредит ЕС в размере 20 миллиардов долларов включает пункт о том, что Украина в конечном итоге должна будет вернуть капитал, если доходы от замороженных российских активов или военные репарации от России не поступят. <…> Рейтинговые агентства понизили статус Украины до уровня дефолта в июле, что означает, что она фактически отрезана от доступа к новому кредитованию от международных инвесторов. Как только 50 миллиардов долларов от G7 закончатся, Зеленскому или тому, кто сменит его после прекращения огня и выборов, которые он, по всей видимости, проиграет, придется вернуться за добавкой", — говорится в материале.
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Госдеп ушел от ответа на вопрос о конфискации замороженных активов России
12 декабря, 19:23
Отмечается, что Европа и США ставят себя в опасное положение из-за выдачи Украине кредитов, которые та не способна погасить самостоятельно, притом что погашение долгов из замороженных российских активов может вскоре прекратиться.
В декабре Минфин США объявил о выделении Украине займа в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.
Прохожие в центре Киева - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Экономист рассказала об ущербе для Европы от использования активов России
11 декабря, 17:25
В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что заем Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, а основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Заем Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран — членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы страны. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в стране.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Маск возмутился объемом средств, выделенных Украине
11 декабря, 10:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЕвропаВладимир ЗеленскийG7ЕвросоюзEuroclear
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала