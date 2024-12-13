На Западе раскрыли, с какой проблемой может столкнуться Зеленский
RS: Зеленский столкнется с трудностями при получении новых кредитов
© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется выпрашивать у своих европейских союзников новые денежные средства после того, как выделенные 50 миллиардов закончатся, пишет Responsible Statecraft.
"Кредит ЕС в размере 20 миллиардов долларов включает пункт о том, что Украина в конечном итоге должна будет вернуть капитал, если доходы от замороженных российских активов или военные репарации от России не поступят. <…> Рейтинговые агентства понизили статус Украины до уровня дефолта в июле, что означает, что она фактически отрезана от доступа к новому кредитованию от международных инвесторов. Как только 50 миллиардов долларов от G7 закончатся, Зеленскому или тому, кто сменит его после прекращения огня и выборов, которые он, по всей видимости, проиграет, придется вернуться за добавкой", — говорится в материале.
В декабре Минфин США объявил о выделении Украине займа в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.
В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что заем Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, а основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Заем Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран — членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы страны. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в стране.
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