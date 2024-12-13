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Заповедник "Утриш" потребовал от экс-директора 988 миллионов рублей - РИА Новости, 13.12.2024
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23:57 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/zapovednik-1989165168.html
Заповедник "Утриш" потребовал от экс-директора 988 миллионов рублей
Заповедник "Утриш" потребовал от экс-директора 988 миллионов рублей - РИА Новости, 13.12.2024
Заповедник "Утриш" потребовал от экс-директора 988 миллионов рублей
Государственный заповедник "Утриш" обратился в Адлерский районный суд Кубани за взысканием с бывшего директора заповедника Олега Кондратьева 988 миллионов... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T23:57
2024-12-13T23:57
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КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости. Государственный заповедник "Утриш" обратился в Адлерский районный суд Кубани за взысканием с бывшего директора заповедника Олега Кондратьева 988 миллионов рублей ущерба, причиненного окружающей среде летом 2020 года в результате лесного пожара, сообщили в прокуратуре региона. "Установлены обстоятельства бездействия ФГБУ "Государственный заповедник "Утриш" по взысканию ущерба причиненного преступлением, совершенным бывшим директором учреждения по ст. 293 УК РФ (халатность - ред.) при возникновении лесного пожара… В Адлерский районный суд Сочи направлено исковое заявление к Кондратьеву О.А. с требованием о взыскании 988 миллионов рублей в счет возмещения ущерба, причиненного окружающей среде", - говорится в сообщении. На территории заповедника "Утриш" 24 августа 2020 года произошло возгорание, распространившееся в итоге на площади более 126 гектаров. Подчеркивается, что, в частности, директор допустил присутствие посторонних на территории заповедника, а также не предпринял мер к организации ликвидации очагов возгорания. В результате пострадали уникальные реликтовые леса. В 2022 году Олег Кондратьев за халатность и мошенничество приговорён к 1 году и 2 месяцам колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей. В деле по статье мошенничества фигурировал также его сын Александр Кондратьев - он получил 1 год колонии общего режима. По данным суда, Кондратьев не принял должных мер по ограничению нахождения людей в заповеднике, не обеспечил патрулирование территории и не усилил посты, когда в заповеднике был установлен самый высокой V уровень пожарной опасности. Директор также обязал инспекторов охраны обеспечивать деятельность коммерческого экскурсионного маршрута "Экскурсия по береговой линии заповедника", освободив их от выполнения прямых обязанностей и лишив госинспекторов возможности проведения патрулирования и выявления фактов нарушения правил пожарной безопасности. В результате из-за неосторожного обращения с огнем в заповеднике "Утриш" произошло возгорание. Пожар удалось локализовать спустя два дня с привлечением значительных сил и средств пожаротушения. Кроме того, директор еще в 2018 году устроил своего сына водителем и фиктивно оформил его на должность госинспектора отдела охраны территории, по которой сын не работал, но получал деньги из средств федерального бюджета.
https://ria.ru/20241204/khotin-1987270627.html
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происшествия, россия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Россия, Сочи, Краснодарский край
Заповедник "Утриш" потребовал от экс-директора 988 миллионов рублей

Заповедник "Утриш" потребовал от экс-главы 988 миллионов рублей за лесной пожар

© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкДым от лесных пожаров в заповеднике "Утриш" недалеко от Анапы
Дым от лесных пожаров в заповеднике Утриш недалеко от Анапы - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Дым от лесных пожаров в заповеднике "Утриш" недалеко от Анапы
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КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости. Государственный заповедник "Утриш" обратился в Адлерский районный суд Кубани за взысканием с бывшего директора заповедника Олега Кондратьева 988 миллионов рублей ущерба, причиненного окружающей среде летом 2020 года в результате лесного пожара, сообщили в прокуратуре региона.
"Установлены обстоятельства бездействия ФГБУ "Государственный заповедник "Утриш" по взысканию ущерба причиненного преступлением, совершенным бывшим директором учреждения по ст. 293 УК РФ (халатность - ред.) при возникновении лесного пожара… В Адлерский районный суд Сочи направлено исковое заявление к Кондратьеву О.А. с требованием о взыскании 988 миллионов рублей в счет возмещения ущерба, причиненного окружающей среде", - говорится в сообщении.
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На территории заповедника "Утриш" 24 августа 2020 года произошло возгорание, распространившееся в итоге на площади более 126 гектаров. Подчеркивается, что, в частности, директор допустил присутствие посторонних на территории заповедника, а также не предпринял мер к организации ликвидации очагов возгорания. В результате пострадали уникальные реликтовые леса.
В 2022 году Олег Кондратьев за халатность и мошенничество приговорён к 1 году и 2 месяцам колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей. В деле по статье мошенничества фигурировал также его сын Александр Кондратьев - он получил 1 год колонии общего режима.
По данным суда, Кондратьев не принял должных мер по ограничению нахождения людей в заповеднике, не обеспечил патрулирование территории и не усилил посты, когда в заповеднике был установлен самый высокой V уровень пожарной опасности. Директор также обязал инспекторов охраны обеспечивать деятельность коммерческого экскурсионного маршрута "Экскурсия по береговой линии заповедника", освободив их от выполнения прямых обязанностей и лишив госинспекторов возможности проведения патрулирования и выявления фактов нарушения правил пожарной безопасности. В результате из-за неосторожного обращения с огнем в заповеднике "Утриш" произошло возгорание. Пожар удалось локализовать спустя два дня с привлечением значительных сил и средств пожаротушения.
Кроме того, директор еще в 2018 году устроил своего сына водителем и фиктивно оформил его на должность госинспектора отдела охраны территории, по которой сын не работал, но получал деньги из средств федерального бюджета.
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