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Запад подготовил схемы разделения для всех несогласных, заявил Медведев
Запад подготовил схемы разделения для всех несогласных, заявил Медведев - РИА Новости, 13.12.2024
Запад подготовил схемы разделения для всех несогласных, заявил Медведев
Запад заготовил схемы разделения для всех "несогласных" с их агрессивным вмешательством во внутренние дела государств, об этом говорит и опыт Тайваня, уверен... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:12
2024-12-13T15:12
2024-12-13T16:59
тайвань
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Запад заготовил схемы разделения для всех "несогласных" с их агрессивным вмешательством во внутренние дела государств, об этом говорит и опыт Тайваня, уверен заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Его статья "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая" опубликована в журнале "Международная жизнь". "Сегодня схемы разделения заготовлены англосаксами для всех "несогласных" с их агрессивным вмешательством во внутренние дела государств всего мира. Так, помимо безудержной накачки Тайваня вооружениями, они нарочито "закрывают глаза" на усилия администрации Тайваня по "декитаизации" и "тайванизации" острова путем реализации политики взращивания т.н. "тайваньской идентичности" ("тайваньского самосознания") – самоидентификации его жителей "как неких оторванных от своих корней "тайваньцев", а не китайцев", - написал Медведев.По его словам, эта мысль целенаправленно внедряется в коллективное сознание жителей острова. Причем в ход идут такие инструменты, как манипулятивная языковая сепарация, взращивание "местечкового национализма", продвижение прозападных ценностно-идейных установок, чуждых китайской традиционной национальной культуре, отметил зампред Совбеза."Ради этого островные поборники сепаратизма, подстрекаемые американскими сенаторами, конгрессменами, а также отставными чиновниками под присмотром многочисленных заокеанских НПО, рьяно отстаивают тезис, что только наличие "национальной идентичности" является единственным основанием для формирования нации и существования государства", - добавил Медведев.
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тайвань, россия, дмитрий медведев
Тайвань, Россия, Дмитрий Медведев
Запад подготовил схемы разделения для всех несогласных, заявил Медведев
Медведев заявил, что у Запада есть схемы для несогласных с его вмешательством
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
Запад заготовил схемы разделения для всех "несогласных" с их агрессивным вмешательством во внутренние дела государств, об этом говорит и опыт Тайваня, уверен заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
.
Его статья "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России
и Китая" опубликована в журнале "Международная жизнь".
"Сегодня схемы разделения заготовлены англосаксами для всех "несогласных" с их агрессивным вмешательством во внутренние дела государств всего мира. Так, помимо безудержной накачки Тайваня
вооружениями, они нарочито "закрывают глаза" на усилия администрации Тайваня по "декитаизации" и "тайванизации" острова путем реализации политики взращивания т.н. "тайваньской идентичности" ("тайваньского самосознания") – самоидентификации его жителей "как неких оторванных от своих корней "тайваньцев", а не китайцев", - написал Медведев
.
По его словам, эта мысль целенаправленно внедряется в коллективное сознание жителей острова. Причем в ход идут такие инструменты, как манипулятивная языковая сепарация, взращивание "местечкового национализма", продвижение прозападных ценностно-идейных установок, чуждых китайской традиционной национальной культуре, отметил зампред Совбеза.
"Ради этого островные поборники сепаратизма, подстрекаемые американскими сенаторами, конгрессменами, а также отставными чиновниками под присмотром многочисленных заокеанских НПО, рьяно отстаивают тезис, что только наличие "национальной идентичности" является единственным основанием для формирования нации и существования государства", - добавил Медведев.