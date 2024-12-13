https://ria.ru/20241213/zapad-1989079019.html

Запад подготовил схемы разделения для всех несогласных, заявил Медведев

Запад подготовил схемы разделения для всех несогласных, заявил Медведев - РИА Новости, 13.12.2024

Запад подготовил схемы разделения для всех несогласных, заявил Медведев

Запад заготовил схемы разделения для всех "несогласных" с их агрессивным вмешательством во внутренние дела государств, об этом говорит и опыт Тайваня, уверен... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:12

2024-12-13T15:12

2024-12-13T16:59

тайвань

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Запад заготовил схемы разделения для всех "несогласных" с их агрессивным вмешательством во внутренние дела государств, об этом говорит и опыт Тайваня, уверен заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Его статья "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая" опубликована в журнале "Международная жизнь". "Сегодня схемы разделения заготовлены англосаксами для всех "несогласных" с их агрессивным вмешательством во внутренние дела государств всего мира. Так, помимо безудержной накачки Тайваня вооружениями, они нарочито "закрывают глаза" на усилия администрации Тайваня по "декитаизации" и "тайванизации" острова путем реализации политики взращивания т.н. "тайваньской идентичности" ("тайваньского самосознания") – самоидентификации его жителей "как неких оторванных от своих корней "тайваньцев", а не китайцев", - написал Медведев.По его словам, эта мысль целенаправленно внедряется в коллективное сознание жителей острова. Причем в ход идут такие инструменты, как манипулятивная языковая сепарация, взращивание "местечкового национализма", продвижение прозападных ценностно-идейных установок, чуждых китайской традиционной национальной культуре, отметил зампред Совбеза."Ради этого островные поборники сепаратизма, подстрекаемые американскими сенаторами, конгрессменами, а также отставными чиновниками под присмотром многочисленных заокеанских НПО, рьяно отстаивают тезис, что только наличие "национальной идентичности" является единственным основанием для формирования нации и существования государства", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20241021/medvedev-1979099032.html

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тайвань, россия, дмитрий медведев