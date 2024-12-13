Рейтинг@Mail.ru
Запад подготовил схемы разделения для всех несогласных, заявил Медведев - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 13.12.2024 (обновлено: 16:59 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/zapad-1989079019.html
Запад подготовил схемы разделения для всех несогласных, заявил Медведев
Запад подготовил схемы разделения для всех несогласных, заявил Медведев - РИА Новости, 13.12.2024
Запад подготовил схемы разделения для всех несогласных, заявил Медведев
Запад заготовил схемы разделения для всех "несогласных" с их агрессивным вмешательством во внутренние дела государств, об этом говорит и опыт Тайваня, уверен... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:12
2024-12-13T16:59
тайвань
россия
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978409036_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_31a6c0a7a0ae542e729ff24a43889034.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Запад заготовил схемы разделения для всех "несогласных" с их агрессивным вмешательством во внутренние дела государств, об этом говорит и опыт Тайваня, уверен заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Его статья "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая" опубликована в журнале "Международная жизнь". "Сегодня схемы разделения заготовлены англосаксами для всех "несогласных" с их агрессивным вмешательством во внутренние дела государств всего мира. Так, помимо безудержной накачки Тайваня вооружениями, они нарочито "закрывают глаза" на усилия администрации Тайваня по "декитаизации" и "тайванизации" острова путем реализации политики взращивания т.н. "тайваньской идентичности" ("тайваньского самосознания") – самоидентификации его жителей "как неких оторванных от своих корней "тайваньцев", а не китайцев", - написал Медведев.По его словам, эта мысль целенаправленно внедряется в коллективное сознание жителей острова. Причем в ход идут такие инструменты, как манипулятивная языковая сепарация, взращивание "местечкового национализма", продвижение прозападных ценностно-идейных установок, чуждых китайской традиционной национальной культуре, отметил зампред Совбеза."Ради этого островные поборники сепаратизма, подстрекаемые американскими сенаторами, конгрессменами, а также отставными чиновниками под присмотром многочисленных заокеанских НПО, рьяно отстаивают тезис, что только наличие "национальной идентичности" является единственным основанием для формирования нации и существования государства", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20241021/medvedev-1979099032.html
тайвань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978409036_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d632946871ebb28afb89190cf51f65e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тайвань, россия, дмитрий медведев
Тайвань, Россия, Дмитрий Медведев
Запад подготовил схемы разделения для всех несогласных, заявил Медведев

Медведев заявил, что у Запада есть схемы для несогласных с его вмешательством

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Запад заготовил схемы разделения для всех "несогласных" с их агрессивным вмешательством во внутренние дела государств, об этом говорит и опыт Тайваня, уверен заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Его статья "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая" опубликована в журнале "Международная жизнь".
"Сегодня схемы разделения заготовлены англосаксами для всех "несогласных" с их агрессивным вмешательством во внутренние дела государств всего мира. Так, помимо безудержной накачки Тайваня вооружениями, они нарочито "закрывают глаза" на усилия администрации Тайваня по "декитаизации" и "тайванизации" острова путем реализации политики взращивания т.н. "тайваньской идентичности" ("тайваньского самосознания") – самоидентификации его жителей "как неких оторванных от своих корней "тайваньцев", а не китайцев", - написал Медведев.
По его словам, эта мысль целенаправленно внедряется в коллективное сознание жителей острова. Причем в ход идут такие инструменты, как манипулятивная языковая сепарация, взращивание "местечкового национализма", продвижение прозападных ценностно-идейных установок, чуждых китайской традиционной национальной культуре, отметил зампред Совбеза.
"Ради этого островные поборники сепаратизма, подстрекаемые американскими сенаторами, конгрессменами, а также отставными чиновниками под присмотром многочисленных заокеанских НПО, рьяно отстаивают тезис, что только наличие "национальной идентичности" является единственным основанием для формирования нации и существования государства", - добавил Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Медведев предрек миру тотальную войну
21 октября, 12:30
 
ТайваньРоссияДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала