https://ria.ru/20241213/yunesko-1989160752.html

Постпред России при ЮНЕСКО заявил о двойных стандартах Запада

Постпред России при ЮНЕСКО заявил о двойных стандартах Запада - РИА Новости, 13.12.2024

Постпред России при ЮНЕСКО заявил о двойных стандартах Запада

Обсуждение доклада ЮНЕСКО о безнаказанности преступлений против журналистов в 2022-2023 годах вскрыло двойные стандарты Запада, который руководствуется только... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T22:59

2024-12-13T22:59

2024-12-13T22:59

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ПАРИЖ, 13 дек - РИА Новости. Обсуждение доклада ЮНЕСКО о безнаказанности преступлений против журналистов в 2022-2023 годах вскрыло двойные стандарты Запада, который руководствуется только геополитическими интересами, заявил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов. В среду в Париже прошло очередное заседание 34-й сессии совета Международной программы развития коммуникации (МПРК). На его повестку было вынесено обсуждение доклада о безнаказанности преступлений против журналистов в 2022-2023 годах, который не удалось согласовать на сессии в ноябре из-за позиций России и ряда других стран, указавших на замалчивание информации о гибели журналистов. "Эта сессия нанесла сильный удар по авторитету стран коллективного Запада, так как она очень четко выявила его двойные стандарты. Запад всегда выступал якобы за свободу слова, за безопасность журналистов. И именно сессия вскрыла ложность их утверждений, что это двойные стандарты, и что их слова и призывы абсолютно пустопорожние, они не стоят ни гроша. Сущность их миропорядка, основанного на правилах, за ним стоят сугубо геополитические интересы – это увидели все страны Глобального Юга. Они были возмущены и против этого голосовали", - сказал Аляутдинов журналистам по итогам заседания МПРК. По его словам, доклад генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле нарушает все принципы беспристрастности и равноудалённости организации, обязанной осуждать преступления против журналистов без каких-либо различий. Аляутдинов сообщил, что Запад фактически продавил решение о том, что докладу был присвоен статус "принят к сведению". "Процедурно это решение было принято меньшинством делегаций, практически это все западные делегации и их сателлиты. Но больше 20 государств из 38 членов межправсовета не согласились с этим докладом. Впервые в практике совета МПРК доклад был не утвержден, а принят к сведению", - сказал он. По словам постпреда РФ, это подрывает легитимность доклада в качестве достоверного источника информации по проблеме безопасности журналистов. Дипломат указал, что текст стал "источником дезинформации". Также, по его словам, достижением сессии стало то, что секретариат ЮНЕСКО впервые публично признал, что используемая им методология оценки преступлений против журналистов – это внутренний документ. Она не согласована со странами-членами, а значит, она не действительна, отметил Аляутдинов. "В ходе трёхдневных дискуссий был вскрыт обширный пласт проблем, но теперь их не удастся спрятать под ковер, потому что эта публичная дискуссия показала странам Глобального Юга, делегациям мирового большинства, лицемерие и цинизм Запада. Этот позорный спектакль так просто не пройдёт. Эта тема теперь будет звучать актуально и постоянно в ЮНЕСКО. Мы будем ее продвигать в руководящие органы ЮНЕСКО и представлять более широкому кругу стран", - сказал постпред РФ. Медиагруппа "Россия сегодня" в письме к генеральному директору ЮНЕСКО потребовала от организации прекратить замалчивать факты нарушения прав российских журналистов. Письмо было написано в свете отсутствия в проекте доклада ЮНЕСКО по безопасности журналистов упоминания о целом ряде фактов гибели и получения ранений представителями российских СМИ в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей. В частности, в нем отсутствуют упоминания о военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлеве, который погиб 22 июля 2023 года в результате украинского обстрела в Запорожской области. Телеканал RT также направил письмо на имя Азуле в связи с ситуацией вокруг проекта ее доклада "Безопасность журналистов и проблема безнаказанности за 2022-2023 годы", в котором она выражает возмущение и приводит список случаев, которые подпадают под критерии докладов организации, но не были в него включены, сообщил телеканал. Кроме того, письмо на имя гендиректора ЮНЕСКО направили председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и глава московского отделения СЖР, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. Авторы письма подчеркивали, что факт невключения в доклад имен погибших российских журналистов "вызывает серьезные вопросы" к объективности и беспристрастности подхода составителей доклада, учитывая многочисленные свидетельства атак, угроз и гибели российских журналистов и сотрудников СМИ. Отмечалось, что СЖР настаивает на пересмотре содержания доклада и включения в него объективных данных о "погибших коллегах", а также российских журналистах, подвергшихся насилию, угрозам и репрессиям в целом ряде так называемых "демократических" стран ЕС.

https://ria.ru/20241213/yunesko-1989151464.html

https://ria.ru/20241213/zakharova-1989150899.html

https://ria.ru/20241130/szhr-1986599894.html

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россия, париж, запорожская область, одри азуле, ростислав журавлев, юнеско, союз журналистов россии, евросоюз, в мире