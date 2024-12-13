https://ria.ru/20241213/yunesko-1989151464.html

Письмо в ЮНЕСКО о преступлениях против журналистов поддержали сотни НКО

Письмо в ЮНЕСКО о преступлениях против журналистов поддержали сотни НКО - РИА Новости, 13.12.2024

Письмо в ЮНЕСКО о преступлениях против журналистов поддержали сотни НКО

Письмо генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле от Союза журналистов РФ о замалчивании преступлений против российских журналистов поддержали сотни мировых НКО,... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T21:20

2024-12-13T21:20

2024-12-13T21:36

россия

париж

москва

одри азуле

павел гусев

юнеско

союз журналистов россии

евросоюз

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ПАРИЖ, 13 дек - РИА Новости. Письмо генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле от Союза журналистов РФ о замалчивании преступлений против российских журналистов поддержали сотни мировых НКО, заявил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов. "Под письмом Союза журналистов России подписались более сотни журналистских, в том числе зарубежных ассоциаций, которые также выразили свое возмущение", - сказал Аляутдинов журналистам по итогам заседания МПРК. По его словам, обсуждение доклада показало возмущение других стран темой замалчивания преступлений против журналистов и односторонним подходом секретариата ЮНЕСКО. "Оно показало, что Россия не одинока в этом вопросе", - добавил дипломат. В среду в Париже прошло очередное заседание 34-й сессии совета Международной программы развития коммуникации (МПРК). На его повестку было вынесено обсуждение доклада о безнаказанности преступлений против журналистов в 2022-2023 годах, который не удалось согласовать на сессии в ноябре из-за позиций России и ряда других стран, указавших на замалчивание информации о гибели журналистов. Письмо на имя гендиректора ЮНЕСКО направили председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и глава московского отделения СЖР, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. Авторы письма подчеркивали, что факт невключения в доклад имен погибших российских журналистов "вызывает серьезные вопросы" к объективности и беспристрастности подхода составителей доклада, учитывая многочисленные свидетельства атак, угроз и гибели российских журналистов и сотрудников СМИ. Отмечалось, что СЖР настаивает на пересмотре содержания доклада и включения в него объективных данных о "погибших коллегах", а также российских журналистах, подвергшихся насилию, угрозам и репрессиям в целом ряде так называемых "демократических" стран ЕС. Медиагруппа "Россия сегодня" в письме к генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле потребовала от организации прекратить замалчивать факты нарушения прав российских журналистов. Письмо было написано в свете отсутствия в проекте доклада ЮНЕСКО по безопасности журналистов упоминания о целом ряде фактов гибели и получении ранений представителями российских СМИ в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей. В частности, в нем отсутствуют упоминания о военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлеве, который погиб 22 июля 2023 года в результате украинского обстрела в Запорожской области.

https://ria.ru/20241213/zakharova-1989150899.html

https://ria.ru/20241205/yunesko-1987608530.html

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