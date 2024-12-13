Экс-сотрудник ФБР признал вину во лжи о взятке сыну Байдена
ABC News: бывший информатор ФБР Смирнов признал вину в лжи о взятке сыну Байдена
© AP Photo / John MinchilloАгент ФБР в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
Агент ФБР в Нью-Йорке . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Бывший информатор ФБР Александр Смирнов признал вину в том, что лгал о взятке сыну президента США Хантеру Байдену от украинской компании, сообщает телеканал ABC News.
"Бывший информатор ФБР Александр Смирнов, обвиненный во лжи о сделках президента Джо Байдена и его сына Хантера, заключил сделку о признании вины с прокуратурой", - передает телеканал со ссылкой на судебные документы.
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Смирнов признал вину в предоставлении ложных сведений в рамках федерального расследования и трем эпизодам налоговых нарушений, говорится в сообщении. Прокуратура будет просить для него тюремный срок от четырех до шести лет, а также 675 тысяч долларов компенсации, говорится в сообщении. Сделку предстоит утвердить суду, сообщает телеканал.
Смирнова обвинили в даче ложных показаний и уклонении от налогов с двух миллионов долларов дохода в период с 2020 по 2022 годы. В обвинительном заключении говорится, что Смирнов, в тот же период, когда якобы давал ложные показания о семье президента США Джо Байдена, вел "роскошный образ жизни". В документе речь идет также о том, что Смирнов заявил правоохранителям о получении за несколько лет до этого от топ-менеджеров украинской компании Burisma данных о якобы найме Хантера Байдена и даче взятки как ему, так и его отцу "для защиты от всех видов проблем".
Со слов обвиняемого предполагалось, что Байден-старший использует свое служебное влияние, чтобы добиться прекращения имевшего место расследования в отношении компании, а также "разобраться с тогдашним генеральным прокурором Украины", информировал минюст.