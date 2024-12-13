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Котяков прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным
Котяков прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным - РИА Новости, 13.12.2024
Котяков прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным
Обсуждение возможности сделать 31 декабря выходным днем неактуально, так как в 2024 и 2025 годах он нерабочий, сообщил министр труда и социальной защиты РФ... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T13:39
2024-12-13T13:39
2024-12-13T14:34
антон котяков
общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Обсуждение возможности сделать 31 декабря выходным днем неактуально, так как в 2024 и 2025 годах он нерабочий, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков"У нас сегодня текущий график праздничных дней позволяет 31 декабря делать выходным днем с тем, чтобы граждане имели возможность подготовиться к новогодним праздникам, встрече Нового года в кругу семьи. Соответственно, на данный момент этот вопрос не столь актуален в силу того графика, который у нас сейчас есть и в этом году, и в следующем году", - сказал Котяков.
https://ria.ru/20241213/kanikuly-1890956524.html
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антон котяков, общество, россия
Антон Котяков, Общество, Россия
Котяков прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным
Котяков назвал обсуждение возможности сделать 31 декабря выходным неактуальным