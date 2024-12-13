https://ria.ru/20241213/vykhodnoy-1989047609.html

Котяков прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным

Котяков прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным - РИА Новости, 13.12.2024

Котяков прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным

Обсуждение возможности сделать 31 декабря выходным днем неактуально, так как в 2024 и 2025 годах он нерабочий, сообщил министр труда и социальной защиты РФ... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T13:39

2024-12-13T13:39

2024-12-13T14:34

антон котяков

общество

россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Обсуждение возможности сделать 31 декабря выходным днем неактуально, так как в 2024 и 2025 годах он нерабочий, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков"У нас сегодня текущий график праздничных дней позволяет 31 декабря делать выходным днем с тем, чтобы граждане имели возможность подготовиться к новогодним праздникам, встрече Нового года в кругу семьи. Соответственно, на данный момент этот вопрос не столь актуален в силу того графика, который у нас сейчас есть и в этом году, и в следующем году", - сказал Котяков.

https://ria.ru/20241213/kanikuly-1890956524.html

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антон котяков, общество, россия