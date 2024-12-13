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Россиян предупредили о новом способе мошенничества - РИА Новости, 13.12.2024
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08:08 13.12.2024 (обновлено: 08:09 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/vtb-1988954252.html
Россиян предупредили о новом способе мошенничества
Россиян предупредили о новом способе мошенничества - РИА Новости, 13.12.2024
Россиян предупредили о новом способе мошенничества
В России в ноябре и декабре текущего года активно распространяется мошенническая схема, позволяющая делать виртуальные клоны банковских карт россиян с помощью... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T08:08
2024-12-13T08:09
россия
происшествия
втб (банк)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В России в ноябре и декабре текущего года активно распространяется мошенническая схема, позволяющая делать виртуальные клоны банковских карт россиян с помощью шпионского программного обеспечения, сообщила пресс-служба ВТБ. "ВТБ отметил самую активно распространяющуюся мошенническую схему в ноябре и декабре. Она комбинирует две стратегии: социальную инженерию и шпионские программы, чтобы украсть данные карты клиента, сделать ее клон и расплачиваться в магазинах через терминалы с NFC", - сообщил банк. Схема, как рассказали в банке, заключается в том, что мошенники звонят жертве, представляясь сотрудниками сотового оператора, и сообщают о необходимости продлить договор на обслуживание. Для этого клиента просят установить мобильное приложение оператора. Аферисты могут использовать и другие легенды - например, обновление антивируса, приложения медицинских сервисов. На самом деле это шпионская программа, которая позволяет удаленно управлять устройством. После установки приложения мошенники под предлогом подтверждения данных для продления договора дают инструкцию: сфотографировать банковскую карту или поднести ее к смартфону, ввести старый PIN-код и якобы сменить его на новый. На самом деле смены PIN-кода не происходит. В это время с помощью шпионской программы активируется NFC на устройстве жертвы, а другая программа на смартфоне мошенника используется для перехвата таких данных карты, как ID, срок действия. "Полученные данные привязываются к устройству злоумышленников. Такой виртуальный клон карты позволяет им снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи в магазинах с NFC-терминалами", - пояснили в банке.
https://ria.ru/20241209/gosduma-1988067962.html
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россия, происшествия, втб (банк)
Россия, Происшествия, ВТБ (банк)
Россиян предупредили о новом способе мошенничества

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с клонами банковских карт

© iStock.com / Drazen ZigicМужчина возле банкомата
Мужчина возле банкомата - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© iStock.com / Drazen Zigic
Мужчина возле банкомата. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В России в ноябре и декабре текущего года активно распространяется мошенническая схема, позволяющая делать виртуальные клоны банковских карт россиян с помощью шпионского программного обеспечения, сообщила пресс-служба ВТБ.
"ВТБ отметил самую активно распространяющуюся мошенническую схему в ноябре и декабре. Она комбинирует две стратегии: социальную инженерию и шпионские программы, чтобы украсть данные карты клиента, сделать ее клон и расплачиваться в магазинах через терминалы с NFC", - сообщил банк.
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Схема, как рассказали в банке, заключается в том, что мошенники звонят жертве, представляясь сотрудниками сотового оператора, и сообщают о необходимости продлить договор на обслуживание. Для этого клиента просят установить мобильное приложение оператора. Аферисты могут использовать и другие легенды - например, обновление антивируса, приложения медицинских сервисов. На самом деле это шпионская программа, которая позволяет удаленно управлять устройством.
После установки приложения мошенники под предлогом подтверждения данных для продления договора дают инструкцию: сфотографировать банковскую карту или поднести ее к смартфону, ввести старый PIN-код и якобы сменить его на новый. На самом деле смены PIN-кода не происходит. В это время с помощью шпионской программы активируется NFC на устройстве жертвы, а другая программа на смартфоне мошенника используется для перехвата таких данных карты, как ID, срок действия.
"Полученные данные привязываются к устройству злоумышленников. Такой виртуальный клон карты позволяет им снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи в магазинах с NFC-терминалами", - пояснили в банке.
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