https://ria.ru/20241213/vsu-1989093110.html

Минобороны оценило потери ВСУ в зоне ответственности "Востока"

Минобороны оценило потери ВСУ в зоне ответственности "Востока" - РИА Новости, 13.12.2024

Минобороны оценило потери ВСУ в зоне ответственности "Востока"

Украинские войска в течение недели потеряли до 1050 военнослужащих, три САУ и 22 арторудия в зоне "Востока", освобожден населенный пункт Благодатное в ДНР,... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T16:03

2024-12-13T16:03

2024-12-13T16:03

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска в течение недели потеряли до 1050 военнослужащих, три САУ и 22 арторудия в зоне "Востока", освобожден населенный пункт Благодатное в ДНР, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Благодатное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригады ВСУ и шести бригад теробороны. Отражены 20 контратак штурмовых групп. Противник потерял до 1050 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, из них три MaxxPro и две HMMWV производства США, 12 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии, в том числе три 155-мм самоходные артиллерийские установки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241213/plennye-1989092576.html

донецкая народная республика

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, украина