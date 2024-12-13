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Минобороны оценило потери ВСУ в зоне ответственности "Востока" - РИА Новости, 13.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:03 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/vsu-1989093110.html
Минобороны оценило потери ВСУ в зоне ответственности "Востока"
Минобороны оценило потери ВСУ в зоне ответственности "Востока" - РИА Новости, 13.12.2024
Минобороны оценило потери ВСУ в зоне ответственности "Востока"
Украинские войска в течение недели потеряли до 1050 военнослужащих, три САУ и 22 арторудия в зоне "Востока", освобожден населенный пункт Благодатное в ДНР,... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T16:03
2024-12-13T16:03
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска в течение недели потеряли до 1050 военнослужащих, три САУ и 22 арторудия в зоне "Востока", освобожден населенный пункт Благодатное в ДНР, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Благодатное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригады ВСУ и шести бригад теробороны. Отражены 20 контратак штурмовых групп. Противник потерял до 1050 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, из них три MaxxPro и две HMMWV производства США, 12 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии, в том числе три 155-мм самоходные артиллерийские установки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241213/plennye-1989092576.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Минобороны оценило потери ВСУ в зоне ответственности "Востока"

ВСУ за неделю потеряли до 1050 военных, три САУ и 22 арторудия в зоне "Востока"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска в течение недели потеряли до 1050 военнослужащих, три САУ и 22 арторудия в зоне "Востока", освобожден населенный пункт Благодатное в ДНР, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Благодатное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригады ВСУ и шести бригад теробороны. Отражены 20 контратак штурмовых групп. Противник потерял до 1050 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, из них три MaxxPro и две HMMWV производства США, 12 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии, в том числе три 155-мм самоходные артиллерийские установки", - говорится в сообщении.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Минобороны рассказало, сколько украинских военных сдались в плен за неделю
Вчера, 16:01
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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