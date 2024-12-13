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ВС России нанесли удар по украинским РСЗО, обстреливавшим Курскую область - РИА Новости, 13.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 13.12.2024 (обновлено: 16:20 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/vsu-1989085483.html
ВС России нанесли удар по украинским РСЗО, обстреливавшим Курскую область
ВС России нанесли удар по украинским РСЗО, обстреливавшим Курскую область - РИА Новости, 13.12.2024
ВС России нанесли удар по украинским РСЗО, обстреливавшим Курскую область
По лесному массиву в Сумской области Украины, откуда ВСУ обстреливали Курскую область, нанесли удар из РСЗО, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:39
2024-12-13T16:20
специальная военная операция на украине
сумская область
курская область
сергей лебедев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. По лесному массиву в Сумской области Украины, откуда ВСУ обстреливали Курскую область, нанесли удар из РСЗО, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Вообще, в северо-восточную часть Эсманского поселкового совета. Там находится плешивенький лесок, откуда бандеровцы вели огонь по Курской области из "самодельного" пикапа, на который ставили установку РСЗО. В тот район тоже прилетело из РСЗО. Было около десяти взрывов", — сообщил Лебедев.Он уточнил, что пока нет данных о результатах удара.На этом участке действует группировка российских войск "Север". Как сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации, за неделю в ее зоне ответственности противник потерял до 2230 военнослужащих и семь танков.
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сумская область, курская область, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Курская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
ВС России нанесли удар по украинским РСЗО, обстреливавшим Курскую область

По РСЗО под Сумами, откуда ВСУ обстреливали Курскую область, нанесли удар

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" группировки "Центр" ВС РФ
Реактивная система залпового огня Град группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня "Град" группировки "Центр" ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. По лесному массиву в Сумской области Украины, откуда ВСУ обстреливали Курскую область, нанесли удар из РСЗО, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Вообще, в северо-восточную часть Эсманского поселкового совета. Там находится плешивенький лесок, откуда бандеровцы вели огонь по Курской области из "самодельного" пикапа, на который ставили установку РСЗО. В тот район тоже прилетело из РСЗО. Было около десяти взрывов", — сообщил Лебедев.
Он уточнил, что пока нет данных о результатах удара.
На этом участке действует группировка российских войск "Север". Как сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации, за неделю в ее зоне ответственности противник потерял до 2230 военнослужащих и семь танков.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьКурская областьСергей ЛебедевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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