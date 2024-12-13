https://ria.ru/20241213/vsu-1989085483.html

ВС России нанесли удар по украинским РСЗО, обстреливавшим Курскую область

ВС России нанесли удар по украинским РСЗО, обстреливавшим Курскую область - РИА Новости, 13.12.2024

ВС России нанесли удар по украинским РСЗО, обстреливавшим Курскую область

По лесному массиву в Сумской области Украины, откуда ВСУ обстреливали Курскую область, нанесли удар из РСЗО, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:39

2024-12-13T15:39

2024-12-13T16:20

специальная военная операция на украине

сумская область

курская область

сергей лебедев

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382406_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_92f8990bbf0f7f3fe2aa84007aa98bc8.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. По лесному массиву в Сумской области Украины, откуда ВСУ обстреливали Курскую область, нанесли удар из РСЗО, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Вообще, в северо-восточную часть Эсманского поселкового совета. Там находится плешивенький лесок, откуда бандеровцы вели огонь по Курской области из "самодельного" пикапа, на который ставили установку РСЗО. В тот район тоже прилетело из РСЗО. Было около десяти взрывов", — сообщил Лебедев.Он уточнил, что пока нет данных о результатах удара.На этом участке действует группировка российских войск "Север". Как сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации, за неделю в ее зоне ответственности противник потерял до 2230 военнослужащих и семь танков.

https://ria.ru/20241213/taganrog-1989035111.html

сумская область

курская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сумская область, курская область, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина