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ВС России нанесли удар по украинским РСЗО, обстреливавшим Курскую область
ВС России нанесли удар по украинским РСЗО, обстреливавшим Курскую область - РИА Новости, 13.12.2024
ВС России нанесли удар по украинским РСЗО, обстреливавшим Курскую область
По лесному массиву в Сумской области Украины, откуда ВСУ обстреливали Курскую область, нанесли удар из РСЗО, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:39
2024-12-13T15:39
2024-12-13T16:20
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. По лесному массиву в Сумской области Украины, откуда ВСУ обстреливали Курскую область, нанесли удар из РСЗО, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Вообще, в северо-восточную часть Эсманского поселкового совета. Там находится плешивенький лесок, откуда бандеровцы вели огонь по Курской области из "самодельного" пикапа, на который ставили установку РСЗО. В тот район тоже прилетело из РСЗО. Было около десяти взрывов", — сообщил Лебедев.Он уточнил, что пока нет данных о результатах удара.На этом участке действует группировка российских войск "Север". Как сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации, за неделю в ее зоне ответственности противник потерял до 2230 военнослужащих и семь танков.
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ВС России нанесли удар по украинским РСЗО, обстреливавшим Курскую область
По РСЗО под Сумами, откуда ВСУ обстреливали Курскую область, нанесли удар