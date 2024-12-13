https://ria.ru/20241213/vsu-1989007673.html

ВСУ за сутки выпустили более 50 снарядов по Белгородской области

ВСУ за сутки выпустили более 50 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 13.12.2024

ВСУ за сутки выпустили более 50 снарядов по Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли более 50 снарядами территорию Белгородской области, один человек погиб, еще один тяжело ранен, сообщил глава... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T11:27

2024-12-13T11:27

2024-12-13T11:27

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли более 50 снарядами территорию Белгородской области, один человек погиб, еще один тяжело ранен, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 34 населенных пункта в восьми районах региона подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 52 снаряда и совершены атаки 41 беспилотником. Различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях, коммерческом и социальном объектах и двух автомобилях. "В Борисовском районе по сёлам Богун-Городок и Цаповка выпущено 5 артснарядов и совершена атака одного беспилотника. Без последствий. Над Валуйским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Последствий нет. В Волоконовском районе хутор Екатериновка подвергся атаке одного БПЛА", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по 17 населенным пунктам выпущено 20 боеприпасов и совершены атаки 23 беспилотниками. В результате атаки дрона получил тяжёлые ранения один мирный житель. В Грайворонском округе по четырем селам выпущено 12 боеприпасов и четыре БПЛА. В Краснояружском районе пять населенных пунктов подверглись обстрелам 8 снарядами и атакам 8 дронов. В селе Теребрено в результате сброса взрывного устройства с беспилотника погиб боец самообороны. "Над Губкинским городским округом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Муром, Новая Таволжанка и хутору Балки произведено 3 артиллерийских обстрела, в ходе которых выпущено 7 снарядов, и совершены атаки 2 БПЛА", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20241029/belgorod-1980641109.html

https://ria.ru/20241212/gorlovka-1988929197.html

белгородская область

украина

белгородский район

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белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков