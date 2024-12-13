https://ria.ru/20241213/vsu-1988954856.html
В направлении аэродрома в Чугуеве Харьковской области нанесли удары
В направлении аэродрома в Чугуеве Харьковской области нанесли удары - РИА Новости, 13.12.2024
В направлении аэродрома в Чугуеве Харьковской области нанесли удары
Удары нанесены в направлении аэродрома в Чугуеве Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T08:18
2024-12-13T08:18
2024-12-13T08:18
специальная военная операция на украине
чугуев
харьковская область
сергей лебедев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
служба безопасности украины
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Удары нанесены в направлении аэродрома в Чугуеве Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Прилеты в Чугуев, по сообщениям местных жителей были в направлении аэродрома, в микрорайон "Авиатор"... В направлении прилета поехало много машин скорой помощи и МЧС. Детали выясняем", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что после прилетов в Чугуеве, у украинских военных переполох. По соседним районам Зачугуевка и Преображенка сотрудники СБУ и полиции останавливают всех прохожих и проверяют смартфоны.
https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988949231.html
чугуев
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чугуев, харьковская область, сергей лебедев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Чугуев, Харьковская область, Сергей Лебедев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Служба безопасности Украины
В направлении аэродрома в Чугуеве Харьковской области нанесли удары
Лебедев: в направлении аэродрома в Чугуеве Харьковской области нанесли удары