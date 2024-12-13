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Офтальмолог назвала причины ухудшения зрения к вечеру - РИА Новости, 13.12.2024
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03:17 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/vrach-1988942206.html
Офтальмолог назвала причины ухудшения зрения к вечеру
Офтальмолог назвала причины ухудшения зрения к вечеру - РИА Новости, 13.12.2024
Офтальмолог назвала причины ухудшения зрения к вечеру
Причинами гемералопии, или ухудшения зрения к вечеру, могут быть: недостаток витамина А в организме, переутомление глаз, а также дистрофические изменения... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T03:17
2024-12-13T03:17
общество
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Причинами гемералопии, или ухудшения зрения к вечеру, могут быть: недостаток витамина А в организме, переутомление глаз, а также дистрофические изменения сетчатки и иные офтальмологические заболевания, рассказала РИА Новости врач-офтальмолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Нурлана Аскерова. Основные симптомы гемералопии: снижение светочувствительности, нарушенный процесс адаптации зрения к темноте, сужение зрительных полей. При этом в дневное время и при хорошем освещении человек может видеть нормально. "Состояние, при котором происходит ухудшение сумеречного зрения, называется "куриной слепотой" или гемералопией. Для нее характерно снижение остроты зрительного восприятия и потеря пространственной ориентации в сумерках или при плохом освещении. "Куриная слепота" не является самостоятельной болезнью. Чаще она указывает на наличие офтальмологического заболевания, нехватку витаминов или усталость глаз", - отметила Аскерова. Так, гемералопия может быть симптомом некоторых офтальмологических заболеваний. Плохое зрение в темноте и в сумерках может указывать на дистрофические изменения сетчатки, воспалительные заболевания сосудистой и сетчатой оболочек глаза, атрофию зрительного нерва, глаукому и другие глазные болезни. Как правило, подчеркнула офтальмолог, в таких случаях "куриная слепота" - не единственный симптом, она сопровождается другими клиническими проявлениями заболевания. "Расстройство сумеречного и ночного зрения также возникает при недостатке витамина А. Ретинол является одним из важнейших витаминов для зрения. Он входит в состав родопсина (зрительного пигмента) и играет важнейшую роль в процессе световосприятия. Ежедневная норма потребления витамина А для взрослых составляет от 800 до 1000 микрограммов. Если по той или иной причине в организм поступает недостаточно ретинола, у человека ухудшается ночное зрение и развивается "куриная слепота", - сказала Аскерова. Еще одной распространенной причиной ухудшения зрения к вечеру, по мнению офтальмолога, можно назвать переутомление глаз. Работа за компьютером, просмотр телевизора, занятие шитьем провоцирует чрезмерный тонус мышц. Это приводит к тому, что дальнее зрение вечером заметно ухудшается. "Опасность частого переутомления глаз состоит в том, что регулярное перенапряжение аккомодационных мышц рано или поздно может привести к близорукости, и тогда понадобится соответствующая коррекция", - отметила собеседница агентства. Врач подчеркнула, что в большинстве случаев "куриная слепота" поддается лечению, поэтому при появлении ее симптомов следует как можно раньше обратиться к офтальмологу.
https://ria.ru/20240721/vrach-1960986970.html
https://ria.ru/20240430/oftalmolog-1943095822.html
https://ria.ru/20240423/krestyaninova-1941659211.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество
Общество, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
Офтальмолог назвала причины ухудшения зрения к вечеру

Офтальмолог: причинами гемералопии могут быть заболевания или переутомление

© iStock.com / Inside Creative HouseНа приеме у офтальмолога
На приеме у офтальмолога - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© iStock.com / Inside Creative House
На приеме у офтальмолога. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Причинами гемералопии, или ухудшения зрения к вечеру, могут быть: недостаток витамина А в организме, переутомление глаз, а также дистрофические изменения сетчатки и иные офтальмологические заболевания, рассказала РИА Новости врач-офтальмолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Нурлана Аскерова.
Основные симптомы гемералопии: снижение светочувствительности, нарушенный процесс адаптации зрения к темноте, сужение зрительных полей. При этом в дневное время и при хорошем освещении человек может видеть нормально.
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"Состояние, при котором происходит ухудшение сумеречного зрения, называется "куриной слепотой" или гемералопией. Для нее характерно снижение остроты зрительного восприятия и потеря пространственной ориентации в сумерках или при плохом освещении. "Куриная слепота" не является самостоятельной болезнью. Чаще она указывает на наличие офтальмологического заболевания, нехватку витаминов или усталость глаз", - отметила Аскерова.
Так, гемералопия может быть симптомом некоторых офтальмологических заболеваний. Плохое зрение в темноте и в сумерках может указывать на дистрофические изменения сетчатки, воспалительные заболевания сосудистой и сетчатой оболочек глаза, атрофию зрительного нерва, глаукому и другие глазные болезни. Как правило, подчеркнула офтальмолог, в таких случаях "куриная слепота" - не единственный симптом, она сопровождается другими клиническими проявлениями заболевания.
"Расстройство сумеречного и ночного зрения также возникает при недостатке витамина А. Ретинол является одним из важнейших витаминов для зрения. Он входит в состав родопсина (зрительного пигмента) и играет важнейшую роль в процессе световосприятия. Ежедневная норма потребления витамина А для взрослых составляет от 800 до 1000 микрограммов. Если по той или иной причине в организм поступает недостаточно ретинола, у человека ухудшается ночное зрение и развивается "куриная слепота", - сказала Аскерова.
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Еще одной распространенной причиной ухудшения зрения к вечеру, по мнению офтальмолога, можно назвать переутомление глаз. Работа за компьютером, просмотр телевизора, занятие шитьем провоцирует чрезмерный тонус мышц. Это приводит к тому, что дальнее зрение вечером заметно ухудшается.
"Опасность частого переутомления глаз состоит в том, что регулярное перенапряжение аккомодационных мышц рано или поздно может привести к близорукости, и тогда понадобится соответствующая коррекция", - отметила собеседница агентства.
Врач подчеркнула, что в большинстве случаев "куриная слепота" поддается лечению, поэтому при появлении ее симптомов следует как можно раньше обратиться к офтальмологу.
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