Названы самые популярные способы отправить вопрос для прямой линии Путина
Россия 24: россияне чаще задают вопросы к прямой линии Путина по телефону и смс
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабота колл-центра прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
Работа колл-центра прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Больше всего обращений от россиян для прямой линии президента РФ Владимира Путина поступает по телефону горячей линии, вторым по популярности способом отправить свой вопрос стали смс-сообщения, такие данные привел в эфире телеканал "Россия 24".
В этом году прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень. Оставить свои вопросы россияне могут, позвонив по телефону 8-800-200-40-40, отправив смс или ммс-сообщение на номер 0-40-40, а также через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", на специальном сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря.
По данным телеканала, в колл-центр прямой линии уже поступило более 390 тысяч звонков. Также россияне к настоящему моменту отправили свыше 183 тысяч сообщений - почти 155 тысяч текстовых и более 28 тысяч ммс.
Популярным способом отправить вопрос стали и социальные сети, таких обращений более 112 тысяч. Еще около 43 тысяч вопросов к прямой линии поступило через сайт и более 18 тысяч - в мобильном приложении.