https://ria.ru/20241213/voprosy-1989142914.html

Названы самые популярные способы отправить вопрос для прямой линии Путина

Названы самые популярные способы отправить вопрос для прямой линии Путина - РИА Новости, 13.12.2024

Названы самые популярные способы отправить вопрос для прямой линии Путина

Больше всего обращений от россиян для прямой линии президента РФ Владимира Путина поступает по телефону горячей линии, вторым по популярности способом отправить РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T19:56

2024-12-13T19:56

2024-12-13T19:56

общество

технологии

россия

владимир путин

одноклассники

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Больше всего обращений от россиян для прямой линии президента РФ Владимира Путина поступает по телефону горячей линии, вторым по популярности способом отправить свой вопрос стали смс-сообщения, такие данные привел в эфире телеканал "Россия 24". В этом году прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень. Оставить свои вопросы россияне могут, позвонив по телефону 8-800-200-40-40, отправив смс или ммс-сообщение на номер 0-40-40, а также через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", на специальном сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря. По данным телеканала, в колл-центр прямой линии уже поступило более 390 тысяч звонков. Также россияне к настоящему моменту отправили свыше 183 тысяч сообщений - почти 155 тысяч текстовых и более 28 тысяч ммс. Популярным способом отправить вопрос стали и социальные сети, таких обращений более 112 тысяч. Еще около 43 тысяч вопросов к прямой линии поступило через сайт и более 18 тысяч - в мобильном приложении.

https://ria.ru/20241213/putin-1989132400.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, россия, владимир путин, одноклассники, прямая линия с владимиром путиным