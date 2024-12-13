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Китай и Россия продолжат оптимизировать процедуры выдачи виз, заявил посол - РИА Новости, 13.12.2024
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08:13 13.12.2024 (обновлено: 08:19 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/vizy-1988954670.html
Китай и Россия продолжат оптимизировать процедуры выдачи виз, заявил посол
Китай и Россия продолжат оптимизировать процедуры выдачи виз, заявил посол - РИА Новости, 13.12.2024
Китай и Россия продолжат оптимизировать процедуры выдачи виз, заявил посол
Туристические ведомства Китая и России продолжат оптимизировать процедуры выдачи виз в 2025 году, чтобы вернуть взаимные турпотоки к допандемийному уровню,... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T08:13
2024-12-13T08:19
китай
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чжан ханьхуэй
в мире
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Туристические ведомства Китая и России продолжат оптимизировать процедуры выдачи виз в 2025 году, чтобы вернуть взаимные турпотоки к допандемийному уровню, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "Наши страны планируют в полной мере задействовать двусторонние и многосторонние механизмы сотрудничества, работать над новыми проектами в области туризма, оптимизировать процедуры выдачи виз и пересечения границы, а также укреплять связи между туристическими компаниями и организациями, чтобы последовательно повышать качество туристических услуг и вывести взаимные туристические потоки между нашими странами на допандемийный уровень", - сказал он.По словам посла, система двустороннего сотрудничества в туризме хорошо налажена и надежно функционирует. В 2024 году прошли очередное заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области туризма Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, встреча руководителей туристических администраций государств-членов ШОС, встреча министров туризма стран БРИКС, и совещание министров туризма Китая, России и Монголии."Благодаря совместным усилиям обеих сторон, пересечения границы для туристов стала гораздо удобнее. Увеличивается количество авиарейсов и расширяется их география, что способствует росту турпотока", - отметил дипломат."Сейчас между городами Китая и России выполняется 160 регулярных рейсов в неделю, что составляет 80% от допандемийного уровня. По информации от российской стороны, за первые три квартала этого года Россию посетило 731,9 тысячи китайских туристов", - сказал Чжан Ханьхуэй.Согласно данным ассоциации "Мир без границ" в 2019 году Россию посетили 1,2 млн организованных туристов из КНР.
https://ria.ru/20241210/rzhd-1988438236.html
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китай, россия, чжан ханьхуэй, в мире, брикс, мир без границ, шос
Китай, Россия, Чжан Ханьхуэй, В мире, БРИКС, Мир без границ, ШОС
Китай и Россия продолжат оптимизировать процедуры выдачи виз, заявил посол

Посол Ханьхуэй: Китай и Россия продолжат оптимизировать выдачу виз в 2025 году

© Фото : посольство КНР в РФЧжан Ханьхуэй
Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : посольство КНР в РФ
Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Туристические ведомства Китая и России продолжат оптимизировать процедуры выдачи виз в 2025 году, чтобы вернуть взаимные турпотоки к допандемийному уровню, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Наши страны планируют в полной мере задействовать двусторонние и многосторонние механизмы сотрудничества, работать над новыми проектами в области туризма, оптимизировать процедуры выдачи виз и пересечения границы, а также укреплять связи между туристическими компаниями и организациями, чтобы последовательно повышать качество туристических услуг и вывести взаимные туристические потоки между нашими странами на допандемийный уровень", - сказал он.
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По словам посла, система двустороннего сотрудничества в туризме хорошо налажена и надежно функционирует. В 2024 году прошли очередное заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области туризма Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, встреча руководителей туристических администраций государств-членов ШОС, встреча министров туризма стран БРИКС, и совещание министров туризма Китая, России и Монголии.
"Благодаря совместным усилиям обеих сторон, пересечения границы для туристов стала гораздо удобнее. Увеличивается количество авиарейсов и расширяется их география, что способствует росту турпотока", - отметил дипломат.
"Сейчас между городами Китая и России выполняется 160 регулярных рейсов в неделю, что составляет 80% от допандемийного уровня. По информации от российской стороны, за первые три квартала этого года Россию посетило 731,9 тысячи китайских туристов", - сказал Чжан Ханьхуэй.
Согласно данным ассоциации "Мир без границ" в 2019 году Россию посетили 1,2 млн организованных туристов из КНР.
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