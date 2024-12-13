Китай и Россия продолжат оптимизировать процедуры выдачи виз, заявил посол
Посол Ханьхуэй: Китай и Россия продолжат оптимизировать выдачу виз в 2025 году
Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Туристические ведомства Китая и России продолжат оптимизировать процедуры выдачи виз в 2025 году, чтобы вернуть взаимные турпотоки к допандемийному уровню, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Наши страны планируют в полной мере задействовать двусторонние и многосторонние механизмы сотрудничества, работать над новыми проектами в области туризма, оптимизировать процедуры выдачи виз и пересечения границы, а также укреплять связи между туристическими компаниями и организациями, чтобы последовательно повышать качество туристических услуг и вывести взаимные туристические потоки между нашими странами на допандемийный уровень", - сказал он.
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По словам посла, система двустороннего сотрудничества в туризме хорошо налажена и надежно функционирует. В 2024 году прошли очередное заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области туризма Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, встреча руководителей туристических администраций государств-членов ШОС, встреча министров туризма стран БРИКС, и совещание министров туризма Китая, России и Монголии.
"Благодаря совместным усилиям обеих сторон, пересечения границы для туристов стала гораздо удобнее. Увеличивается количество авиарейсов и расширяется их география, что способствует росту турпотока", - отметил дипломат.
"Сейчас между городами Китая и России выполняется 160 регулярных рейсов в неделю, что составляет 80% от допандемийного уровня. По информации от российской стороны, за первые три квартала этого года Россию посетило 731,9 тысячи китайских туристов", - сказал Чжан Ханьхуэй.
Согласно данным ассоциации "Мир без границ" в 2019 году Россию посетили 1,2 млн организованных туристов из КНР.