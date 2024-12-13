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Пожар в белорусском торговом центре потушили - РИА Новости, 13.12.2024
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22:47 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/vitebsk-1989159665.html
Пожар в белорусском торговом центре потушили
Пожар в белорусском торговом центре потушили - РИА Новости, 13.12.2024
Пожар в белорусском торговом центре потушили
Пожар в торгово-развлекательном центре в Витебске ликвидирован, сообщили в МЧС Белоруссии. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T22:47
2024-12-13T22:47
витебск
белоруссия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Пожар в торгово-развлекательном центре в Витебске ликвидирован, сообщили в МЧС Белоруссии. Ранее в пятницу в МЧС сообщили, что спасатели выехали по сообщению о возгорании на первом этаже в ТЦ "Беларусь" на улице генерала Белобородова в Витебске. По прибытии подразделений было обнаружено задымление на первом этаже центра. Позже спасатели сообщили о нескольких очагах возгорания. В МЧС сообщали, что спасены 10 человек, еще 215 человек эвакуированы. По данным минздрава, в медучреждениях Витебска оказана помощь 10 пострадавшим в результате возгорания в ТЦ "Беларусь", причем трое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. "Пожар в торговом центре ликвидирован. Работники МЧС при помощи высотной техники спасли 6 человек и 4 вывели из помещений при помощи масок. Эвакуировалось 215 человек", - приводит Telegram-канал ведомства слова начальника Витебского областного управления МЧС Сергея Мелешкина. Для проведения спасательных работ и ликвидации пожара были задействованы 21 единица техники и 90 работников МЧС. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. "В ходе ликвидации чрезвычайной ситуации пострадали два работника МЧС, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - уточнили в ведомстве. На месте работает оперативно-следственная группа. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются, заключили в МЧС республики.
https://ria.ru/20241017/pozhar-1978456760.html
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витебск, белоруссия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Витебск, Белоруссия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
Пожар в белорусском торговом центре потушили

МЧС Белоруссии сообщило о ликвидации пожара в торговом центре в Витебске

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине. Архивное фото
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МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Пожар в торгово-развлекательном центре в Витебске ликвидирован, сообщили в МЧС Белоруссии.
Ранее в пятницу в МЧС сообщили, что спасатели выехали по сообщению о возгорании на первом этаже в ТЦ "Беларусь" на улице генерала Белобородова в Витебске. По прибытии подразделений было обнаружено задымление на первом этаже центра. Позже спасатели сообщили о нескольких очагах возгорания. В МЧС сообщали, что спасены 10 человек, еще 215 человек эвакуированы. По данным минздрава, в медучреждениях Витебска оказана помощь 10 пострадавшим в результате возгорания в ТЦ "Беларусь", причем трое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.
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"Пожар в торговом центре ликвидирован. Работники МЧС при помощи высотной техники спасли 6 человек и 4 вывели из помещений при помощи масок. Эвакуировалось 215 человек", - приводит Telegram-канал ведомства слова начальника Витебского областного управления МЧС Сергея Мелешкина.
Для проведения спасательных работ и ликвидации пожара были задействованы 21 единица техники и 90 работников МЧС. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров.
"В ходе ликвидации чрезвычайной ситуации пострадали два работника МЧС, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - уточнили в ведомстве.
На месте работает оперативно-следственная группа. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются, заключили в МЧС республики.
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