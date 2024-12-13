https://ria.ru/20241213/viber-1989146886.html

В Госдуме прокомментировали блокировку Viber

В Госдуме прокомментировали блокировку Viber - РИА Новости, 13.12.2024

В Госдуме прокомментировали блокировку Viber

Сумма штрафов мессенджера Viber за последние два года превысила 1,8 миллиона рублей, они до сих пор не оплачены, заявил РИА Новости член думского комитета по... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T20:21

2024-12-13T20:21

2024-12-13T20:33

россия

антон немкин (депутат)

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

viber

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Сумма штрафов мессенджера Viber за последние два года превысила 1,8 миллиона рублей, они до сих пор не оплачены, заявил РИА Новости член думского комитета по информационной политике Антон Немкин.Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к Viber в России в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации."Распространение запрещенного контента там не регулируется - Viber неоднократно штрафовался российскими судами за отказ удалить противоправную информацию. Сумма штрафов за последние два года превысила 1,8 миллиона рублей, они до сих пор не оплачены. Сейчас мессенджер продолжает игнорировать российское законодательство и не удалять запрещенную информацию, включая сведения, касающиеся СВО", - сообщил он.Он отметил, что также важны системные нарушения, такие как несоблюдение требований к организаторам распространения информации и неспособность обеспечить должный уровень безопасности пользователей."Как я и говорил ранее, мошенники чаще всего выбирают именно этот мессенджер для своих схем. Viber позволяет обмениваться сообщениями, звонками и мультимедийным контентом без необходимости подтверждения личности через строгие системы безопасности. Простота регистрации через номер телефона делает его удобным инструментом для быстрого создания новых учётных записей, что позволяет злоумышленникам легко менять профили и номера для новой волны атак", - сказал Немкин.По его мнению, иностранные спецслужбы могут использовать Viber для вербовки людей, поскольку этот мессенджер позволяет анонимно и безопасно связываться с потенциальными кандидатами, а шифрование сообщений там позволяет минимизировать риск перехвата переписки, что делает этот канал удобным для такого рода операций. И в этом случае, по словам парламентария, жертвами чаще всего становятся подростки."Кроме того, Viber даёт возможность использовать звонки и видеосвязь, сохраняя при этом высокий уровень конфиденциальности. Это позволяет потенциальному вербовщику установить личный контакт, не раскрывая своего настоящего местоположения или личности. Использование анонимных профилей и временных номеров телефонов помогает избежать раскрытия личности преступников", - заключил депутат Госдумы.

https://ria.ru/20241207/provaydery-1987864267.html

https://ria.ru/20241205/roskomnadzor-1987599452.html

https://ria.ru/20241129/roskomnadzor-1986559791.html

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россия, антон немкин (депутат), госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), viber