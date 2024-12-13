https://ria.ru/20241213/vengriya-1989043969.html

Венгрия выразила надежду на перемирие между Россией и Украиной

Венгрия выразила надежду на перемирие между Россией и Украиной - РИА Новости, 13.12.2024

Венгрия выразила надежду на перемирие между Россией и Украиной

Венгрия верит, что ситуация с рождественским перемирием и обменом пленными между Россией и Украиной еще может измениться, хотя Киев ранее это предложение... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T13:22

2024-12-13T13:22

2024-12-13T13:22

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БУДАПЕШТ, 13 дек - РИА Новости. Венгрия верит, что ситуация с рождественским перемирием и обменом пленными между Россией и Украиной еще может измениться, хотя Киев ранее это предложение отверг, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Орбан в среду высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Владимира Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела. "Мы сделали что могли - возможность обмена пленными и рождественского перемирия на столе... Одна сторона предложение принимает, вторая, как видим, отвергает. Но до Рождества еще есть несколько дней. Верим, что ситуация может измениться", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

https://ria.ru/20241213/devis-1988945778.html

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в мире, венгрия, россия, украина, виктор орбан, владимир путин, владимир зеленский